Bütçeye 'sanal bahis' ayarı

Maliye'ye "sanal bahis" ayarı geldi, internetten sanal bahis izni için rakam 550 bin Euro olarak açıklandı.

Bakanlar Kurulu, müşterek bahis düzenlenmesine ilişkin kayıt ve koşulları onaylarken, Maliye'nin "sanal bahis" üzerinden bütçe açığına katkı beklentisi öne çıktı.

"Müşterek Bahis Düzenlenmesine İlişkin" resmi gazetede yayınlanan koşullarda, izin verilen her şirketten 400 bin Euro teminat mektubu talep ediyor.

Ayrıca, müşterek bahis lisans bedelleri peşin olarak isteniyor.

En az 5 en fazla 15 bahis evi açılmasını ön gören kurallara göre her bahis evi için 170 bin Euro ödeme isteniyor.

6-10 arası bahis evi açacak şirketlerden istenen rakam 180 bin Euro, 11-15 arası bahis evi açacak şirketlerden ise her bahis evi için 200 bin Euro talep ediliyor.

İnternet üzerinden bahis alabilmek için peşin olarak istenen rakamın 550 bin Euro olması da dikkat çekiyor.

Lisans izinleri 1 yıllık olarak veriliyor.