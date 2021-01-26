“Bütçenin bütününü oylayıp, hemen bitirelim, meclisi kapatalım”
DP Milletvekili Serdar Denktaş 2021 Bütçesi'nin tamamının bir gün içinde oylanarak geçirilmesini ve meclisin kapatılmasını önerdi.
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DP Milletvekili Serdar Denktaş 2021 Bütçesi'nin tamamının bir gün içinde oylanarak geçirilmesini ve meclisin kapatılmasını önerdi.
Bütçe görüşmelerinin uzadığını, hükümetin virüse odaklanamadığını anlatan Denktaş “Biz meclisi toplayınca virüs bize bulaşmayacak mı? Biz taşıyıcı olmayacak mıyız? Gelin erken zamanda bütçeyi oylayıp bütçeyi bitirelim” dedi.
Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Denktaş bütçe konusunun gereksiz uzatılmamasını istedi.
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