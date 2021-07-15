Bütçe yetersiz, ilaç yok!

Sağlık ‘bütçe’ sıkıntısı çekiyor, yüzlerce vatandaş ‘ilaca ulaşım’ noktasında ciddi sorunla karşı karşıya kalıyor. Birçok ilaç ya devlette ya bulunmuyor, ya da stokları tükenmek üzere… Yaşanan ilaç eksikliği nedeniyle özellikle bölgelerdeki sağlık merkezlerine Sağlık Kurulu onayına tabi ilaçların gönderimi de yapılamıyor.

Şu an kurul onaylı ilaçlar yalnızca İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden temin edilebiliyor, uzak bölgelerdeki vatandaşlar ise Lefkoşa’ya gelmek zorunda kalıyor.

Ayşe GÜLER

Sağlık ‘bütçe’ sıkıntısı çekiyor, yüzlerce vatandaş ‘ilaca ulaşım’ noktasında ciddi sorunla karşı karşıya kalıyor.

Birçok ilaç ya devlette ya bulunmuyor, ya da stokları bitmek üzere…

Yaşanan ilaç eksikliği nedeniyle özellikle bölgelerdeki sağlık merkezlerine Sağlık Kurulu onayına tabi ilaç gönderimi yapılamıyor.

Kronik ve onkoloji tedavisi gören hastalar dahil, şu an kurul onaylı ilaçlar yalnızca İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden temin edilebiliyor, uzak bölgelerdeki vatandaşlar ise Lefkoşa’ya gelmek zorunda kalıyor.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, bütçe sorunu nedeniyle, bu yılki ilaç ihalesinde geçtiğimiz yıla kıyasla ilaçların 3’te birinin alındığını belirterek, gerekli kaynağın bulunmaması halinde yaz sonu ciddi sorun yaşanacağını açıkladı.

Konde, acı bir itirafta bulunarak, “Keşke ilaç olsa da göndersek. Vatandaşların ilaca ulaşamama yönündeki şikayetleri bize de ulaşıyor. Ama ilaç yok” dedi.

Öte yandan Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge de israfın dibine vurulduğu, usulsüz siyasi alımların yapıldığı bir dönemde ilaca kaynağın yetmediğini söylenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İmge, “Kaynaklar kıt olabilir ama adil ve eşit şekilde dağılım yapılmalıdır” diyerek, bu konunun mazeret olarak görülemeyeceğini belirtti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde:

“Keşke ilaç olsa da göndersek”

KONDE: “GEÇTİĞİMİZ YIL İLAÇLARIN 3’TE 1’İNİ ALABİLDİK”…İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, ‘bütçe’ sorunu nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla ilaçların 3’te 1’inin alındığını belirtti, gerekli kaynağın bulunmaması halinde yaz sonu ciddi sorun yaşanacağını açıkladı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, ‘bütçe’ sorunu nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla ilaçların 3’te birinin alındığını belirtti, gerekli kaynağın bulunmaması halinde yaz sonu ciddi sorun yaşanacağını açıkladı.

Konde, şu anda Sağlık Kurulu tarafından vatandaşlara verilen ilaçların temininin yalnızca İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden yapıldığını söyledi.

Konde, ilaç eksikliği nedeniyle bölgelere gönderim yapılamadığını aktararak, “Keşke ilaç olsa da göndersek. Vatandaşların şikayetleri bize de ulaşıyor. Ama ilaç yok” dedi.

Özellikle Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören hastaların kullandığı ilaçların yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Konde, “Bu ilaçlar bittiğinde bütçe bulmamız gerekecek. Sadece Onkoloji ilaçlarında değil, her türlü ilaçla ilgili sıkıntı yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Konde, bu konuda gerekli görüşmeleri Maliye Bakanlığı ile yapacaklarını da aktardı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge:

“İsrafın dibine vurulduğu dönemde, ilaca kaynağın yetmediğini söylenmesi kabul edilemez”

İMGE: “BÜTÇE YETMEDİ DEMEK, AYIPTIR”… Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, “israfın dibine vurulduğu, usulsüz siyasi alımların yapıldığı bir dönemde ilaca kaynağın yetmediğinin söylenmesinin kabul edilemez olduğunu” vurguladı, “Bütçe yetmedi demek, ayıptır” dedi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, israfın dibine vurulduğu, usulsüz siyasi alımların yapıldığı bir dönemde ilaca kaynağın yetmediğini söylenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İmge, “Kaynaklar kıt olabilir ama adil ve eşit şekilde dağılım yapılmalıdır” diyerek, bu konunun mazeret olarak görülemeyeceğini belirtti.

“Bunu mazeret olarak görmüyoruz. Bütçe yetmedi demek, ayıptır” diyen İmge, her alanda olduğu gibi, sağlık alanında ilaç yönetimi konusunda plan olmadığını, hastalık haritasının çıkarılmadığını kaydetti.

İmge, hastaların sürekli ilaç sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını, kit ve cihaz eksikliklerinin giderilemediğini ifade etti.

Sağlık ve eğitimin anayasal hak olduğunu vurgulayan İmge, “Biz bitçe istedik, maliye vermedi deniliyor. Mazeret üretiliyor” dedi.

İmge, birçok vatandaşın yaşanan eksiklik nedeniyle ilaçlarını özel eczanelerden aldığını kaydederek, “Vergi veriyoruz, ihtiyacımız olduğunda sağlık hakkımızı kullanmak istiyoruz.

Bu hizmet ve kaynakları alamıyoruz, çok acı” şeklinde konuştu.