“Bütçe tartışmaları gündem olmasın diye Meclisi afete rağmen topladınız”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, ülke genelinde yaşanan sel ve taşkın felaketine rağmen Meclis’in bütçe görüşmelerine devam etmesini eleştirerek, “Köprüler sular altında, dere yatakları taşarken ortada devlet yoktu” dedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nun felaket koşullarında toplanmasını sert sözlerle eleştirdi. Şahiner, hükümetin sahada bulunması gerekirken Meclis’te bütçe görüşmelerine devam etmesini, tartışmaların gündeme gelmesini engellemeye yönelik bir çaba olarak nitelendirdi.

Şahiner, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün Meclis’in toplanması ve bütçe görüşmelerine bu şekilde devam edilmesi tam anlamıyla hükümetin bugün konuşulacak başlıkların gündem olamaması adınadır. Size dedik ki 19 Aralık’ta bitecekse toplantılar, yine bitirilir, inisiyatif alırız, yardımcı oluruz. Fakat hükümet şu an sahada olmalıydı. Köprüleri su basarken, dere yatakları taşarken, insanların araçları derelere sürüklenirken ortada devlet falan yoktu. Bir koordinasyon yoktu. Bugün konuşulacak olanlar gündeme oturmasın diye bu Meclis toplantılarına devam ediyoruz. Bütçeleri tartışmaya fırsat vermeden geçsin, tartışmalar gündeme gelmesin diye. Gerçek budur.”

Şahiner, bununla birlikte, Meclis’teki muhalefetin görevini aksatmayacağını vurgulayarak, “Konuşacak çok şey var. Bazı arkadaşlarımız bölgelerinde olabilir ama sanmayın ki performanstan geri kalacağız. Konuşulması gereken her şey konuşulacak” ifadelerini kullandı.