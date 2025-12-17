Bütçe maratonunda 8’inci gün…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etmek üzere toplandı. Genel kurulun bugünkü gündeminde Eğitim Bakanlığı, AÖA, LAÜ ve DAÜ bütçeleri bulunuyor.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 13.00’te başladı. Bütçe görüşmeleri gündemiyle bugün 8’inci toplantısını yapan Genel Kurul’da; 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı 91 milyon 116 bin TL’lik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2 milyar 405 milyon 878 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri ele alınacak.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ile görüşmeler Cuma günü tamamlanacak.