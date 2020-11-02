“Bütçe için Saray’a çağrıldık”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘seçime yönelik müdahalelere’ ilişkin Meclis Araştırma Önergesi hazırladıklarını ve Meclis’e sunacaklarını belirtti. Özyiğit, Önerge’yi imzalamak isteyenlere de çağrı yaptı.

Cumartesi günü alınan bir davet üzerine Cumhurbaşkanı Sarayı’na gittiklerini, konunun da ‘Bütçe’ olduğunu belirten Özyiğit, “Ortada bir Hükümet yok, olmayan Hükümet’in de bütçesi olmaz” dedi.

“Türkiye’de Başkanlık sitemine emrivaki yaparak geçiş düşüncesi varsa, buna da asla pabuç bırakmayız. Burada parlamenter sistem vardır. Tek adam zihniyetinde başka bir sisteme geçiş mümkün değil” diyen Özyiğit, zedelenmiş parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bir an önce bir Hükümet’in kurulması gerekliliğine de işaret eden Özyiğit, “Çünkü esnaf kan ağlıyor, çok ciddi sorunlarla boğuşuyorlar, bir yandan da evine ekmek götüremeyenler var. Bütün bu insanlar bizimle de ilgilenilsin diye feryat ediyorlar. Okullarda ciddi sıkıntılar var” dedi.

“Toplum sıkıntılar yumağı diyen” Özyiğit, bir an önce Hükümet’in kurulup Bütçe’nin Meclis’e gelmesi gerektiğini belirtti.