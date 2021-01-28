Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor
Başbakan Ersan Saner, 2021 bütçesi görüşmelerinin bugün tamamlanması için tüm partiler arasında mutabakata varıldığını açıkladı.
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Başbakan Ersan Saner, 2021 bütçesi görüşmelerinin bugün tamamlanması için tüm partiler arasında mutabakata varıldığını açıkladı.
Bugünkü meclis toplantısında bütçenin tamamının okunarak oylanması yönünde uzlaşı olduğunu belirten Başbakan tüm partilere teşekkür etti.
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Etiketler : meclis, bütçe, ERSAN SANER