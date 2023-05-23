Bütçe Dostu Prim İadeli Hayat Sigortası Poliçesi

Sigorta sektöründe tarafsız ve doğru bilginin kaynağı sigortaladim.com, birikim yapmak ve hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen kullanıcılara Prim İadeli Hayat Sigortası sunuyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası’nın avantajları neler?

Vefat ve Yaşam Teminatı

18-63 Yaş aralığında yararlanma imkanı

Sabit prim tutarı

Aylık olarak ödeme imkanı

USD teminatlı güvence

60 günlük cayma hakkı

İlk yıldan sonra ödemeye ara verme hakkı

Yüzde 40’a varan gelir vergisi avantajı

Günümüzde, hayat sigortası branşında faaliyet gösteren şirketlerin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri olan prim iadeli hayat sigortası, yaşam ve vefat teminatlarının yanı sıra beklenmedik risklere karşı da güvence sağlıyor. Prim İadeli Hayat Sigortası; birikim yapmak, yasal varisleri güvence altına almak ve birikimleri daha da kazançlı hale getirmek isteyen 18-63 yaş arasındaki kullanıcılara avantajlar sunuyor. Vefat ve yaşam teminatından oluşan poliçe, vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda, kanuni varislere ödeme yapılmasını sağlıyor. Riskin gerçekleşmemesi halinde yaşam teminatı devreye girerken süre sonunda ise ödenen prim iade alınabiliyor. “Ne aldığını bilerek al, sigortana iyi bak” mottosuyla yola çıkan sigortaladim.com, sunduğu Prim İadeli Hayat Sigortası’ndan yararlanan kullanıcılar hem güvence altında oluyorlar hem de yatırım yapmış oluyorlar. Tüm bunlara ilave olarak gelir vergisi mükellefi olma durumu var ise mükellef, eşi ve 18 yaşından büyük çocuklar için ödenen hayat sigortası primleri, belirtilen oranlarda gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Böylece ödenen vergi ve hayat sigortaları için daha az ödeme, daha fazla birikim sağlanır.