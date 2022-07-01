Burslar geciktikçe eriyor!

Ertuğrul SENOVA

Gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi gören, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs hakkı kazanan ve okul harcı dahil olmak üzere yaşamını bu bursa bağlayan öğrenciler; Ocak, Şubat ve Mart burslarını 3 ay gecikmeli aldı, dönemin bitmesine karşın Nisan, Mayıs ve Haziran burslarından ise haber alamıyor.

Yüksek Öğrenim Burs Sistemi Portalı YOBİS’te Haziran ayına kadar olan bursların onaylanarak Maliye Bakanlığı’na gönderildiği ifade ediliyor ancak Maliye Bakanlığı ödemeyi bir türlü çıkarmıyor.

Bursların ne zaman ödeneceğine ilişkin YENİDÜZEN’in ulaşmayı denediği Maliye Bakanı Sunat Atun telefonları yanıtsız bıraktı.

Yaşanan gecikme, TL’nin döviz karşısındaki astronomik değer kaybı nedeniyle, burs harçlarının her geçen gün erimesine neden oluyor.

Euro para biriminin kullanıldığı bir ülkede lisans eğitimi gören bir öğrencinin 3 aylık gecikme sonucunda kaybettiği harç, 40 Euro…

Öğrenciler Euro’da yüzde 26.48, Sterlin’de yüzde 22.63 oranında kayba uğradı

Para birimi olarak Sterlin kullanılan bir ülkede eğitim gören öğrencinin ilk 3 aylık bursunda toplamda yüzde 22.63, Euro kullanılan bir ülkede eğitim gören öğrencinin ise yüzde 26,48 oranında kayıp yaşandığı gözlemlendi.

Öte yandan henüz yatırılmayan Nisan, Mayıs ve Haziran burslarından ise şimdiden, Sterlin’de yüzde 20, Euro’da ise yüzde 24’lük bir kayıp yaşamış durumda.

Aynı durum, KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir üniversitede eğitim gören öğrenci için de geçerli zira hem TC hem de KKTC’deki yaşam, dövize paralel olarak her geçen gün pahalılaşıyor; yaşanan gecikme, barınma, ulaşım ve gıda gibi giderleri karşılamak noktasında yetersiz kalıyor.

Burs tüzüğü…

KKTC’deki burs tüzüğüne göre lisans eğitimi sürecindeki bir öğrenciye, asgari ücretin yüzde 50’sine denk gelen ‘destek’, yüzde 60’ına denk gelen ‘başarı’ bursu verilirken, yüksek lisans eğitimi sürecindeki bir öğrenciye yüzde 65, doktora sürecindeki öğrenciye yüzde 80 ve tıpta uzmanlık eğitimi alan bir öğrenciye ise yüzde 150 oranında aylık burs veriliyor.

Güncel olmayan istatistikî verilere göre KKTC vatandaşı olup yurtdışına eğitim görmeye giden öğrencilerin tercih ettiği ilk üç ülke arasında İngiltere, Türkiye ve Hollanda bulunuyor.

Hollanda’da lisans eğitimi gören ve asgari ücretin yüzde 60’ına denk gelen “başarı bursu” hakkı kazanan bir öğrenci örnek olarak değerlendirildiğinde, ayda 3 bin 654 TL burs harcı alıyor.

3 ayda 40 Euro kayıp

Söz konusu harcın devlet tarafından Ocak ayının ilk haftasında yatırılması halinde öğrencinin eline, o haftaki kurla 241,98 Euro geçecekti. Ancak devletin, söz konusu harcı 18 Nisan’da yatırması nedeniyle öğrencinin eline geçen miktar, 230 Euro oldu.

Aynı öğrenci, Şubat ayındaki harcını, Şubat ayındaki kurla Euro’ya çevirmiş olsaydı, eline geçecek miktar 242 Euro olacaktı. Ancak Şubat ayı bursunu 29 Nisan tarihinde alması nedeniyle eline geçen rakam, 232 Euro oldu.

Yine aynı öğrenci, Mart ayındaki harcını, 1 Mart tarihinde almış olsaydı, eline geçecek olan harç 234 Euro olacaktı. Ancak söz konusu bursun 23 Mayıs’ta yatması nedeniyle eline geçen rakam 214 Euro oldu.

Öğrencinin 3 ayda yaşadığı kayıp, 40 Euro’nun üzerinde.

Ödenmeyen burslar şimdiden yüzde 24 kayba uğradı

Öte yandan yine aynı öğrenci; Nisan, Mayıs ve Haziran burslarının henüz yatmamasından dolayı şimdiden yüzde 24 oranında kayıp yaşamış durumda.