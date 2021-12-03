Burslar bugün ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı burslarının bugün ödeneceğini duyurdu.

Burslar için, 409 kişiye 5, 363.053.88 TL (5 milyon 363 bin, 53 TL, 88 kuruş ) ödenecek.

Yurtdışında okuyan öğrenciler beş aydır devletten burs alamadığını YENİDÜZEN'e söylemiş, duruma isyan etmişti.

Nakit yok, burs yok!