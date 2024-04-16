Burhan Gürkan, Spor ve Yayın Koordinatörü

YENİDÜZEN Gazetesi'nde yıllarca “Spor Şefi” olarak çalışan Burhan Gürkan, sorumluluk alanı genişletilerek “Spor ve Yayın Koordinatörlüğü” görevine getirildi.

Daha önce spor dalında görevler icra eden Burhan Gürkan, bugünden itibaren daha geniş bir sorumluluk alanında, idari kadronun bir parçası olarak yönetsel anlamda da mesuliyet taşıyacak.

Gürkan, YENİDÜZEN’in verdiği ajans hizmetlerinin sorumluluğu, idari görevlerde iş takibi, gazetenin yönetsel anlamda temsiliyeti, yönetici ekibi ile birlikte yayının sağlanması adına yapılması gereken işleri de takip edecek.