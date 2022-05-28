Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bugün gerçekleştirilen 36. Olağan Mali Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasını kesti, Genel Kurul’da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma yaptığı sırada Erhürman’ın konuşmasını yarıda kesen Cumhurbaşkanı Tatar, “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil, biz de konuşma yapacağız, uzatma” dedi.

Bunun üzerine Divan Başkanı araya girerek Cumhurbaşkanı Tatar’a konuşmaya müdahale yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bu gerginliğin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise salondan ayrıldı.