“Buradayız, her zaman da burada olacağız”

20 Temmuz’un 51’inci yılı kapsamında adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı’nda ‘toplu açılış etkinliğinde’ konuştu.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi temel atma töreni ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılış etkinliğinde konuşan Erdoğan, Lefkoşa’ya pek çok kez “Lefkoşe” dedi, “Yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kapsamında sanayiden çıkan araçların şehir içerisine girmeyeceğini ifade etti, yol sayesinde 2 milyar 177 milyon tasarruf edileceğini, 4 bin 50 tondan fazla karbon salınımının önüne geçileceğini söyledi.

Erdoğan, “Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacak” dedi.

Lefkoşa’da yeni devlet hastanesinin temelini atacaklarını, 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 polikliniğin hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, “KKTC’nin güçlü bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

“Yerleşkeyi ile devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykırdık”

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, “Ben talep ettim” dediği ‘yerleşkenin’ aslında kendi projesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Ersin Bey kardeşime, bizi dedim barakada karşılıyordun. Cumhurbaşkanlığının malum binasını hatırlıyorsunuz. Baraka. Sen bize yer bul, biz oraya hem Cumhurbaşkanlığı, hem parlamento binasını hem de çevresinde diğer konsepti inşa etmek suretiyle devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım. Bu oldu mu? Oldu. Yakışan neyse, onu yapmamız lazımdı ve yaptık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yıllar önce adanın güneyindeki refah düzeyini örnek gösterenler, bugün sessizliğe büründü. Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik. Ulaştırmadan sağlığa teknolojiden eğitime, tarımdan enerjiye muhtelif eser, yatırım ve projeyi KKTC’ye kazandırmanın gururunu yaşadık. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde, son 2 yılda toplam 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadenize sunduk. Ersin Bey kardeşim de kıymetli bir yol arkadaşım olarak süreçte hizmetlerini ortaya koydu.”

Erdoğan, Gönyeli’ye yeni okul yapılacağını, aile destek merkezi ve sosyal hizmet merkezlerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Enterkonnekte” değil, “kablo ile elektrik”

Erdoğan, enerji arz güvenliğini geliştirmeye yönelik teknik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti, Türkiye’den kablo ile elektriğe ilişkin “enterkonnekte” ifadesinden kaçındı; “deniz altından kablo ile elektrik iletimi projesi” olarak ifade etti.

“Tatar ve hükümet ile tam bir uyum içerisindeyiz”

Erdoğan, “Sayın Tatar ve Hükümet ile tam bir uyum içerisindeyiz. Bunun için ne diyoruz? Ay yıldız, aynı yoldayız. Ersin Bey’in ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır” dedi.

Erdoğan, “Rabbim, aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma törenleri ve açılışlara geçildi. Yeni hastane temel atma töreni için Türkiye ve KKTC sağlık bakanlarına bağlanıldı.

Ardından Lefkoşa-Girne yolu üzerinde bululan kavşağın açılışı için kavşaya görütülü bağlantı yapıldı. Orada da TC ve KKTC ulaştırma bakanları yer aldı.

"Makasları da bugünün anısına saklayabilirsiniz" diyen Erdoğan açılış ve temel atma anında "Ya Allah Bismillah" sözlerini kullandı.

Bir temel atma, bir de açılışı Cumhurbaşkanlığı'ndan canlı bağlantılarla tek merkezden yöneten Erdoğan, buradaki kurdele kesimi ile töreni tamamladı.