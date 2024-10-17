"Bunca rezilliğin hangisi kamu menfaatiyle ilgili? Erken seçime gitmek zorundasınız!"

CTP Milletvekili Doğuş Derya UBP - YDP - DP Hükümeti'ni "faşizan matruşkalara" benzetti, "Maruz bırakıldığımız bunca rezilliğin hangisi kamu menfaatiyle ilgili" diye sorarak, "Martaval okumayın, erken seçime gidip halkın önünü açmak zorundasınız!" vurgusu yaptı.

Doğuş Derya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son iki haftadır yaşamak zorunda bırakıldığımız ve kanımca Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en rezil dönemlerden biri" olarak yazılacak süreç, sadece bir meclis başkanlığı krizi değildir.

Meclis başkanlığını şahsi menfaat alanı olarak gördüğü için kişisel kaprisleriyle meclisi kilitleyen Zorlu Töre ile kendi partisi tarafından bile kabul görmeyen ve atandığı koltuğu bırakmamak için halkın zamanını çalan Ünal Üstel arasında hiçbir fark yoktur.

Her ikisi de kendi ekonomik ve siyasi menfaatlerini, kamu menfaatinin üzerinde gören bir faşizan anlayışın temsilcileridirler. O yüzden konu kişilerin isimleri değil, temsil ettikleri siyaset ile ilgilidir.

Bu faşizan MATRUŞKALAR (UBP-DP-YDP) gibi hizalanıp, büyükten küçüğe doğru aynı şeyi yapmaktadır.

Son 5 yıldır ülkede eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere, tüm kamusal hizmetleri çökerten, liyakatsiz ve partizanca atamalarla bürokrasiyi hurdaya çıkaran, elektrik, tarım, hayvancılık, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinde taş üstünde taş bırakmayan; yolsuzluk, rüşvet, sahte diploma ile anılan, halkın ödediği vergileri AKSA, TAŞYAPI gibi şirketlere transfer etmek için görevlendirilmiş bir gruptan bahsediyoruz. Maruz bırakıldığımız bunca rezilliğin hangisi kamu menfaati, hangisi halkın yaşam kalitesini yükseltmek ile ilgilidir? Martaval okumayın, erken seçime gidip halkın önünü açmak zorundasınız!"