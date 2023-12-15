Bulut Gülen Jazz Trio’nun Soulist nolu caz uçuşu alkışlar arasında gerçekleşti

Murat OBENLER

Ülkemizde caz müziğinin en çok icra edildiği mekanların başında gelen Alsancak’taki The Soulist’te bu kez Bulut Gülen Jazz Trio’nun 13 Aralık 2023 tarihli caz uçuşuna sahne oldu.

Gerek kendi albümleriyle Türkiye’de gerekse dünyadan önemli cazcıları ile önemli festivallerde sahneye çıkmış Türkiye’nin önde gelen tromboncularından Bulut Gülen, ülkemizden bas gitarda Cahit Kutrafalı, davulda Marıos Spyrou ve gitarda Kadir Evre’den oluşan ekiple saat 21:30’den itibaren hem Gülen’in Su ve Bosphorus Train albümlerinden bestelerini hem de en güzel caz parçalarını icra ettiler.

Trio, başarılı performansları ile The Soulist’i tıka basa dolduran cazseverleri adeta mest ederken jamm sessionda trombon ve saksafonda Charis Ioannou ve trompette Hikmet Altunbaşlıer’ın de ekibe katılması ile ortaya unutulmaz bir caz uçuşu ortaya çıktı.