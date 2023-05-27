“Bulunduğu yer artık güvenli değil, çok zor durumda”

Sudan'da mahsur kalan tek KKTC vatandaşı Mensur Kaya halen“devletin” yardımını bekliyor. YENİDÜZEN'e konuşan Kaya'nın abisi Murat Kaya, kardeşinin bulunduğu bölgenin artık güvenli olmadığını, oradaki askeri birliğin bölgeyi terk etmelerinin daha iyi olacağını söylediğini iletti, yardım çağrısını yineledi.

Türk Elçiliği’nin yola çıkılmasına izin vermediği için kardeşinin henüz orada olduğunu savunan Murat Kaya, bölgedeki bazı sivillerin kendi imkanları ile araç ayarlayarak bölgeyi terk ettiğini, ancak kardeşinin orada olduğunu söyledi.

“Şimdi çok zor durumdalar… Kalsalar çok tehlikeli yola çıksalar çok tehlikeli ne yapacaklarını bilmiyorlar” diyen Murat Kaya, yola çıkmaları durumunda 5-6 günlük tehlikeli bir yolculuk yapmaları gerektiğini belirtti.

“Yolcuğu en aza indirebilmeleri için El Faşir’den uçak kaldırılabilir. Bizlerden tek istedikleri bu, bunu için de Elçiliğin bir çözüm üretmesi gerekiyor” diyen Mensur Kaya’nın abisi Murat Kaya, “Biz haftalardır uğraşıyoruz… Elçilik, konsolosluk, cumhurbaşkanlığı dahil herkes durumdan haberdar ancak hiçbir şey yapamadılar. Tek söyledikleri güvenli hava sahasının olmadığı oldu. İlk fırsatta durum değerlendirmesi yapacaklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı “Tahliye için gerekli girişim başlatıldı” demişti

Dışişleri Bakanlığı çatışma bölgesinde mahsur kalan Mensur Kaya ile ilgili Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, tahliye işlemi için gerekli girişimin başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Sudan’da bulunan ve Bakanlıkla temas eden bir vatandaşımızın durumunun ilk günden bu yana yakından takip edildiği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek KKTC vatandaşı Kaya’nın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi verildiği ve tahliye için gerekli girişimlerin başlatıldığı ifade edilmişti.

Bakanlık Müsteşarı başta olmak üzere Kaya ile temasın sürdürüldüğü ve güvenli bir şekilde tahliyesi için çabaların devam ettiği de belirtilmişti.