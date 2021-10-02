Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden LTB Hayvan Barınağı'na bağış
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulundu.
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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulundu.
LTB’den verilen bilgiye göre, öğretmen ve öğrenciler, desteğe ihtiyaç duyan barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulunmak amacıyla topladığı 3 bin 250 TL karşılığında 26 paket mama alarak, barınak yetkililerine teslim etti.
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