Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ yaptırdı. Rapordaki analiz sonuçlarına göre 179 kişi ile bulaştan en çok etkilenen kesim ev hanımları olarak kayda geçti.

Araştırma İlk ve Orta Öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Bulaşta 4’üncü sırada ise Otel ve Casino çalışanı 96, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken, sağlık kurumu çalışanı ( ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerdeki 55 ve restaurant büfe gibi iş yerlerinde çalışan 46 kişi bulaştan etkilendi.

Yüksek öğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle:

“38 asker, 37 kamu çalışanı, 37 gıda imalat ve dağıtımında çalışa, 33 belediye çalışanı, 27 banka çalışanı, 23 inşaat işçisi veya yönetici, 23 market/ kasap çalışanı, 23 öğretmen, 22 otomotıv çalışanı, 14 polis, 13 seyyar çalışan, 12 güzellik salonu & kuaför çalışanı, 11 mağaza ve butik çalışanı, 11 eğitim kurumu çalışanı, 10 sendika / birlik çalışanı, 8 tarım & hayvancılık çalışanı”

Araştırma ile ilgili yapılan açıklamada bunun sektör bulaş analizi olmadığı, yalnızca Covid-19 vakalarının mesleki verilerini içerdiği kaydedildi.

COVID-19 vakalarının MESLEKİ ANALİZİ

‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 / ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’

179: Ev hanımı

159: öğrenci

100: Emekli

96: Otel ve Casino çalışanı

83: İşsiz

76: Okul öncesi öğrenci

64: Sağlık kurumu çalışanı

55: Özel şirket çalışanı

46: Restaurant büfe çalışanı

45: Üniversite öğrencisi

38: Asker

37: Kamu çalışanı

37: Gıda imalat ve dağıtımında çalışanı

33: Belediye çalışanı

27: Banka çalışanı

23: İnşaat işçisi veya yönetici

23: Market/ kasap çalışanı

23: Öğretmen

22: Otomotıv çalışanı

14: Polis

13: Seyyar çalışan

12: Güzellik salonu & kuaför çalışanı

11: Mağaza ve butik çalışanı

11: Eğitim kurumu çalışanı

10: Sendika / birlik çalışanı

8: Tarım & hayvancılık çalışanı