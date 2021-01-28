“Bulaşın önüne geçilebilmesinin temel şartı temaslı takibi”

Başbakan Ersan Saner, Covid -19 salgınından ülkenin direkt etkilendiğinin ortada olduğuna işaret ederek, bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, bulaş sayısının artması nedeniyle başka bir karar daha üretileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun bugün yeniden bir araya geleceğini ve Bakanlar Kurulu’nun da üst kurulunun alacağı karar doğrultusunda gerekli kararı üreteceğini ifade eden Başbakan Saner, olayın ciddiyetine binaen dün akşam tüm parti başkanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

PARTİ BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Tüm parti başkanlarının bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanmasına ilişkin yaklaşımının çok olumlu olduğunu ifade eden Başbakan Saner, parti başkanlarına bu konuda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Dün akşam varılan mutabakat gereği bütçenin bugün tamamlanması kararı aldıklarını belirten Başbakan Saner, geriye kalan tüm kurumlar ve bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesinde sadece parti başkanları veya bir milletvekilinin konuşma yaparak, sadece bütçenin okunarak oylanması konusunda hem fikir olduklarını anlattı. .

Başbakan Saner, “Birlikte hareket ediyoruz” mesajına yaptıkları katkıdan ötürü tüm parti başkanları, milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner sıkıntılı günlerde hep birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, muhalefetin bugün gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, burada yapılan konuşmalarda bir takım bakanlıklar için ortaya koyulan görüşlerin ve yapılması gereken çalışmaların süreç içinde tamamlanması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Hükümet olarak TC ile sürekli temas halinde olunduğunu ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yaptıkları katkılar için teşekkür eden Başbakan Saner, bugün saat 09.30’da 20 bin tane daha aşının ülkeye ulaştığı bilgisini verdi.



“YAPILAN TEK SİYASET İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI”

Halkı sağlığını korurken, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kampanyasının da başarılı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Başbakan Saner, bugünün siyaset yapma günü olmadığını, bugün yapılan tek siyasetin halkın sağlığının korunması olduğunu vurguladı.

Parlamentodaki 50 milletvekilinin her birinin dilediği zaman, dilediği bilgiye ulaşma hakkı olduğunu, yapacağı yazılı soru önergesiyle öğrenmek istediklerini öğrenebildiğini, bilgi saklamanın mümkün olmadığını işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu konuda tek sıkıntının ancak süre olabileceğini vurguladı.



“BULAŞIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİNİN TEMEL ŞARTI TEMASLI TAKİBİ”

Temaslılar konusunda halka çağrı yapan Başbakan Saner, temaslıların takibinin önemine işaret etti.

Temaslı olduğunu düşünen vatandaşlar varsa, en yakın sağlık ocağı ve hastaneye giderek gerekli kontrollerini yaptırmasını isteyen Başbakan Saner, bu bulaşın önüne geçilebilmesinin temel şartının temaslıların tespiti olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Saner, uyarılara uymayanların cezalandırılacağını, amaçlarının halkı cezalandırmak olmadığını ancak toplum sağlığını korumak adına bunun zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, tüm ekonomik örgütler ve ilgili bakanlıkların gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, sürece katkı koyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sokağa çıkma yasağı konusunda CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin sorusunu yanıtlayan Başbakan Saner, bazı sektörlerle birlikte inşaat sektörünün de çalıştığını, dün Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarına çok sayıda başvuru yapıldığını Girne için 1800, Lefkoşa için de 1400 civarında başvuru yapıldığını, ancak bunların tümüne izin verilmediğini aktardı.

İlçe Emniyet Kurulları ile yapılan istişareler doğrultusunda izinlendirme ve kontrollerin sürdüğünü, denetimlerin arttırılacağını ifade eden Başbakan Saner, hiçbir bakanlığın personelinin tam kapasite çalışmadığını, seyrekleştirilmiş çalıştığını sözlerine ekledi.

Bütçenin oylanmasının ardından bir kez daha söz alan Başbakan Ersan Saner, bütçenin bugün onaylanarak Meclis’ten geçtiğini, ülkede yaşanan Covid 19 salgınından dolayı iktidar ve muhalefetin iş birliği içinde çalışmaları tamamladığını, milletvekillerinin öneri ve görüşlerinin saklı kalması koşuluyla ileride aktarmalarına olanak verileceğini belirtti.

Gerek, alt komite gerekse bugüne kadar tartışılan bütçelerde ortaya konan tüm görüş ve önerilere teşekkür eden Saner, bunların değerlendirileceğini, karar üretilirken önemli bir bilgi kaynağı sağlayacağını kaydetti.

İktidar ile muhalefet arasında bugün sağlanan uzlaşının topluma güven vermesi açından önemine vurgu yapan Saner, teşekkür etti.

Meclis çalışanlarına da teşekkür eden Saner, bütçenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



İKİ TEZKEREYE OY BİRLİĞİ

Meclis Genel Kurulu’nda bugün iki tezkere oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

İlk olarak, pandemi önlemleri çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi, gelecek birleşimin ertelenmesine ilişkin karar okundu ve 1 Şubat Pazartesi günkü birleşimin, 4 Şubat Perşembe saat 10.00’a ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

KIB-TEK İhalelerinde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığını İncelemek Üzere Oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını devam ettirip tamamlamasına olanak vermek için ek süre talep edilmesine yönelik tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.