CTP Milletvekili Asım Akansoy, Genel Kurul’da “Son Siyasi Rezaletler” başlıklı konuşma yaptı. Kendisinden önce yapılan konuşmalara işaret eden Akansoy “Bugün ülkemizde ciddi bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız.” dedi.

Hükümetin söylemlerinin halkın yaşadığı gerçeklikten uzak olduğunu söyleyen Akansoy, “Devletin kurumlarının çok verimli çalıştığı ve bu yapının dünyadan da tanınma talep ettiği söylenebilir. Hatta federasyonun bittiğini söyleyebilirsiniz, federasyonu düşmanlaştırabilirsiniz. Ama tüm bunlar, hayatın gerçekliğiyle örtüşmeyen unsurlardır.” ifadelerini kullandı.

Bu tür siyasi anlatıların halkın yaşamına doğrudan yansımadığını belirten Akansoy, “Bu söylemlerle ekmek ucuzlamıyor, ihracat artmıyor, doğrudan uçuşlar başlamıyor. Diplomatik temaslar artmıyor. Balonu fazla şişirirseniz, sonunda patladığında büyük şaşkınlık yaşarsınız.” dedi.

Akansoy, Avrupa Birliği ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında imzalanan son iş birliği anlaşmasına yönelik kamuoyunda oluşan tepkileri eleştirdi. Akansoy, söz konusu ülkelerin bağımsız karar alma haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Bu ülkeleri “bizi sattılar” gibi ifadelerle suçlamanın yanlış ve küçültücü olduğunu belirten Akansoy, “Doğru, Avrupa Birliği imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 12 milyar euroluk bir bütçeyi iş birliği için ayırdı. Bu ülkeler bu kaynağı kendi ceplerine koymak için değil, Rusya’dan bağımsız bir şekilde Orta Asya’yı Batı’ya bağlayacak Trans-Hazar Koridoru için kullanacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bu yatırımların doğal kaynakların batıya transferine yönelik olduğunu ve küresel enerji güvenliği açısından stratejik değer taşıdığını dile getiren Akansoy, konunun medya tarafından çarpıtıldığını söyledi.

“Bazı yayın organlarının, ‘bizi sattılar’, ‘uyan ey Türkiye’ gibi başlıklarıyla kamuoyu yanlış yönlendirildi. Böyle bir durum yok.” diyen Akansoy, yaşanan gelişmelerin soğukkanlı ve sağduyulu biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy kavramları ve düşünceleri ötekileştirmeden ve düşmanlaştırmadan adım atmak gerektiğini anlattı.

Seçim süreçlerinden hükümet programına, adalet ve hesap verilebilirlikten hukuk devleti ilkelerine kadar birçok başlıkta eleştirilerde bulunan Akansoy, katılımcı demokrasinin gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Hükümetin somut bir programdan yoksun olduğunu savunan Akansoy, “Aklımızı başımıza almaktan başka çaremiz yoktur. Ülkeyi gerçekten hukuk temelinde, adaletle ve halkın iradesiyle yönetmek istiyorsak, önce sistemin işleyişini dürüstçe değerlendirmeliyiz.” dedi.

Akansoy’un konuşması üzerine yerinden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan gelişmelere ve yapılan açıklamalara işaret ederek “Rum tarafının bizimle bu adanın egemenliğini ve zenginliğini paylaşma niyeti yok.” dedi.

Akansoy ise “Cevaplandırılması gereken soru şudur, ömrümüz içerisinde sizin sürdürdüğünüz siyaset ile Kıbrıslı Türklerin var olan bu kıskacı kırabilmesi bizce mümkün değildir, sıkıntı buradadır.” diye konuştu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Kıbrıs Türk halkının, dünyadaki platformların neresinde yer aldığının çok önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın güneyiyle yapılacak anlaşmaların, Kıbrıs Türk tarafına umut olarak verildiğini daha sonra umutların dibe vurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Sorunlara ister soldan ister sağdan bakalım, sorunlarımız ortaktır.” dedi.

“Biz gözünü dünyaya çevirmiş, dünyayla bütünleşen bir halkız.” diye konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın güneyinin, kuzeye bakış açısının “egemence” olduğunu, Kıbrıs Türk halkının eşit bir halk olarak görülmediğini kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinin hukuk ve ekonomi temelinde çok güçlü hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bir gün masaya oturduğumuzda karşı taraf bizi muhtaç görmesin.” dedi.

“KKTC’ye aşık” bir bakış açısı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “İç meseleleri çözmek, dış meseleleri çözmeye katkı yapar.” vurgusu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, toplumsal sorunları çözmek yerine partisel kazançlar uğruna hareket edilirse daha çok yol yürüneceğini ifade etti.