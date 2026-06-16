“Bugün sorulması gereken, bir çocuğun kaç zayıf aldığı değil; neden kendisini çaresiz hissettiğidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Girne Anafartalar Lisesi'nde karne günü trajedisiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, karne gününde yaşanan olayın çocuklar üzerindeki akademik baskıyı, eğitim sistemindeki eksiklikleri ve ruh sağlığına yönelik desteklerin yeterliliğini yeniden tartışmayı zorunlu kıldığı ifade edildi.

Eğitim Bakanlığı'nın, öğrencinin ülkede doğduğunu ve daha önce herhangi bir psikolojik rehberlik hizmeti almadığının tespit edilmediğini açıkladığına işaret edilen açıklamada, son yıllarda farklı dil ve kültürlerden gelen öğrencilerin eğitim sistemine uyum sürecinin önemli bir mesele olarak gündemde bulunduğu vurgulandı.

CTP Kadın Örgütü, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenebilmeleri için daha etkili ve erişilebilir destek programlarının hayata geçirilmesi konusunda mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, Türkçe kurslarının kapsamının genişletilmesini ve eğitim sürecine katılımı güçlendirecek mekanizmaların oluşturulmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca, yabancı öğrencilerin toplumsal ve eğitimsel entegrasyonunun güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüleceği, hiçbir çocuğun dil, kültür veya köken farklılığı nedeniyle eğitimde geride kalmaması adına kapsayıcı politikaların savunulacağı kaydedildi.

CTP Kadın Örgütü, okullarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, çocukların yaşadığı sorunların erken dönemde fark edilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması ve aileleri de kapsayan destek çalışmalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda, çocukların başarısının yalnızca notlarla değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sorulması gereken, bir çocuğun kaç zayıf aldığı değil; kendisini neden yalnız, çaresiz veya destekten yoksun hissedebildiğidir. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, anlaşıldığı ve destek gördüğü bir toplum yaratmak hepimizin ortak sorumluluğudur."