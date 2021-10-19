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Bugün hafif sağanak yağış bekleniyor

Bugün hafif sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre  bugün yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre  bugün yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta  kuvvette esecek.

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