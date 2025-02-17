Sol Hareket adına Viyan Karabulut, Karpaz’da yaşanan 14 eşeğin canice katledilmesiyle sonuçlanan vahşete ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Karpaz’da yapılan bu vahşi saldırının failleri derhal tespit edilmeli ve caydırıcı cezalarla yargılanmalıdır!” ifadelerini kullandı.

Karabulut tarafından yapılan açıklamada, 14 eşeğin vurularak öldürülmesiyle yaşanan katliamda, doğum yaptığı sırada bir eşeğinde öldürüldüğüne dikkat çekerek, toplum olarak bu vahşete sessiz kalınamayacağı ve meselenin münferit bir olay olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Geçtiğimiz ayda Meclis Genel Kurulu’nda siyasi rant ve oy uğruna horoz dövüşlerinin yasallaştırılma çabasıyla ortaya çıkan tartışmalara işaret eden Karabulut, hayvan sömürüsünü kültürel bir norm haline getiren zihniyetin ne denli kökleşmiş olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Dövüş arenalarında horozları birbirine kırdırmak isteyenle, doğada özgürce yaşayan eşekleri katleden anlayış aynıdır” dedi.

Karabulut, hakim olan anlayışın hayvanları, insanın hizmetine veren ve onları harcanabilir varlıklar olarak gören ataerkil sistemin ürünü olduğunu kaydederken, 2024 Ekim ayında yaşanan alkollü mama skandalını hatırlatarak “Bugün her anlamda çöken bu çirkef sistem içerisinde mama skandalında gördüğümüz üzere bebeklerden hayvanlara kadar her türlü canlının güvenliği tehdit altındadır” ifadelerini kullandı.

Hayvan sömürüsünün, doğaya ve canlı haklarına yönelik sistematik bir ihlal olduğunu ifade eden Karabulut, erk sahiplerinin güçsüz olanı ezmesini meşru gösteren anlayış, insanın doğa üzerindeki tahakkümünü de normalleştirdiğine dikkat çekerek, “Bugün cezasız kalan her suç, yarın daha büyük bir katliamın önünü açacaktır. Bu nedenle, Karpaz’da yapılan bu vahşi saldırının failleri derhal tespit edilmeli ve caydırıcı cezalarla yargılanmalıdır!” ifadeleriyle yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırdı.

Sol Hareket adına Karabulut tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Karpaz bölgesinde yaşanan vahşet karşısında derin bir öfke ve üzüntü içerisindeyiz. Dün, Karpaz’ın sembolü haline gelmiş eşeklerden en az 14 tanesinin hunharca vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Üstelik bu katliam sırasında eşeklerden biri doğum yaparken öldürülmüş olduğu ortaya çıkmıştır. Toplum olarak bu vahşete sessiz kalınamaz ve mesele münferit bir olay olarak kabul edilemez.

Bir süre önce ülkede horoz dövüşlerinin yasallaştırılmasıyla ilgili yapılan tartışmalar, hayvan sömürüsünü kültürel bir norm haline getiren zihniyetin ne denli kökleşmiş olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dövüş arenalarında horozları birbirine kırdırmak isteyenle, doğada özgürce yaşayan eşekleri katleden anlayış aynıdır. Bu anlayış hayvanları, insanın hizmetine veren ve onları harcanabilir varlıklar olarak gören ataerkil sistemin ürünüdür. Bugün her anlamda çöken bu çirkef sistem içerisinde mama skandalında gördüğümüz üzere bebeklerden hayvanlara kadar her türlü canlının güvenliği tehdit altındadır.

Hayvan sömürüsü, doğaya ve canlı haklarına yönelik sistematik bir ihlaldir. Erk sahiplerinin güçsüz olanı ezmesini meşru gösteren anlayış, insanın doğa üzerindeki tahakkümünü de normalleştirmektedir. Bugün cezasız kalan her suç, yarın daha büyük bir katliamın önünü açacaktır. Bu nedenle, Karpaz’da yapılan bu vahşi saldırının failleri derhal tespit edilmeli ve caydırıcı cezalarla yargılanmalıdır!

Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hiçbir canlının yaşam hakkının keyfi bir şekilde yok edilmesine göz yummayacağımızı belirtir, yetkilileri acilen harekete geçmeye, toplumun tüm kesimlerini ise hayvan haklarına karşı duyarlılık göstermeye davet ederiz.

Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır!