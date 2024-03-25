Bugün 13.00’den yarın 14.00’e kadar denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Daireden verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00'den, yarın 14.00’e kadar bölge denizlerinden Taurus ve Crusade'de Güney ve Batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde ve “Fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.