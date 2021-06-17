Buffer Fringe'de yer alacak sanatçılar ve projeler açıklandı

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bu yıl festivalde yer alacak olan sanatçılar ı ve projeleri açıkladı. Uluslararası olarak düzenlenen Festival 8, 9 ve 10 Ekim 2021 tarihlerinde, Kıbrıs’ın her yanında ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kıbrıs’tan ve yurt dışından hem yeni hem de geçtiğimiz yıl dan sanatçıların katılacağı festivalde, gerek sanatçılar gerekse kurumlar arası işbirlikleri öne çıkıyor. Festival “Yerinden Edilme/Yerinden olma” temasını izleyen özgün çalışmalara yer veriyor.

Sanatçılar ve Projeler

95 Stops / Mapping the Space Between Us [Kıbrıs]

Mağusa ve Limasol arasında gerçekleş tirilen proje, haritalar, turlar, ses haritaları ve kısa süreli misafir sanatçı program ından oluşuyor . Sanatçılar: Nurtane Karagil, Yiannis Toumazis, Elena Agathokleous.

Buffer Fringe , Mağusa Kale Pasajı, MITOS Performans Sanatları Merkezi ve Yeni Mağusa Müzesi arasında gerçekleşmekte olan bir işbirliği.

Rehearsing the Revolution [Hollanda, Macaristan, Kıbrıs]

Kapsayıcı hikaye anlatımı ndan esinlenerek geliştirilen bir ortak tiyatro çalışması. Petra Ardai, Jörgen Unom Gario, Tamara Vadas, Nihal Soğancı ve Maria Varnakkidou öncülüğünde gerçekleşecek . Buffer Fringe ve SPACE arasındaki bu işbirliği, Avrupa Kültürel Vakfı tarafından desteklenmektedir.

No Man’s Air [Hollanda, Kıbrıs]

Gerco de Ruijter’den Lefkoşa Havaalanı’nın üzerindeki ‘ hiç kimsenin hava sahası’na odaklanan bir enstalasyon ve film sanatı. Buffer Fringe ve Countryside Animafest Kıbrıs ortaklığı.

Destekçiler: CBK Rotterdam, Droom en Daad Vakfı.

It May All Be Over Soon [Kıbrıs]

Androula Kafa’dan süregelen çevre krizi ile ilgili bilgilendirici ve oldukça gerçekçi bir farkındalık barındıran multimedia performansı. Buffer Fringe ve The Yard Residency (MITOS Performans Sanatları Merkezi] ortaklığında.

Restless Spirits [Güney Kore]

Yeon Yeji’den Kore Şaman ritüelleri üzerine disiplinlerarası bir performans.

The Serpent’s Egg Deconstruction [Kıbrıs]

Vatandaşlık, hafıza, tarih, etnisite ve bir arada var olma içindeki yerinden edilme y i konu alan bir interaktif görsel-işitsel enstalasyon.

Sanatçılar: Twenty Three (görsel sanatçı), Andreas Economides (müzik teknolojisi) and Elena Vasiliou (sosyal bilimler, psikolog, araştırmacı).

SlowMo [İrlanda]

Instant Dissidence dans grubundan, film, art t ırılmış gerçeklik ve haritalama metodlaryla yaratıl acak bir performans.

Wheel of Radical Affection [Kıbrıs]

PERA Sahne Sanatları Okulu – GAÜ tarafından hazırlanan bir dans performansı.

8120 [İsviçre]

Karla Isidorou ve Alexandra Bellon tarafından hazırlanan disiplinlerarası bir performans.

DAME [Kıbrıs]

PASHIAS, Katerina Scoufaridou (mimar, moda tasarım) ve Iosif Hadjikyriakos (Phivos Stavrides Foundation başkanı) tarafından hazırlanan bir disiplinlerarası görsel performans.

CCFT Nomadic On-line Dialogue 2 – New Fluid Territories [İskoça, Norveç, Kıbrıs, Birleşik Krallık]