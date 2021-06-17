Buffer Fringe'de yer alacak sanatçılar ve projeler açıklandı
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bu yıl festivalde yer alacak olan sanatçıları ve projeleri açıkladı
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bu yıl festivalde yer alacak olan sanatçılar ve projeleri açıkladı. Uluslararası olarak düzenlenen Festival 8, 9 ve 10 Ekim 2021 tarihlerinde, Kıbrıs’ın her yanında ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kıbrıs’tan ve yurt dışından hem yeni hem de geçtiğimiz yıl sanatçıların katılacağı festivalde, gerek sanatçılar gerekse kurumlar arası işbirlikleri öne çıkıyor. Festival “Yerinden Edilme/Yerinden olma” temasını izleyen özgün çalışmalara yer veriyor.
Sanatçılar ve Projeler
95 Stops / Mapping the Space Between Us [Kıbrıs]
Mağusa ve Limasol arasında gerçekleş haritalar, turlar, ses haritaları ve . Sanatçılar: Nurtane Karagil, Yiannis Toumazis, Elena Agathokleous.
Buffer Fringe Mağusa Kale Pasajı, MITOS Performans Sanatları Merkezi Yeni Mağusa Müzesi bir işbirliği.
Rehearsing the Revolution [Hollanda, Macaristan, Kıbrıs]
Kapsayıcı hikaye anlatımı geliştirilen bir ortak tiyatro çalışması. Petra Ardai, Jörgen Unom Gario, Tamara Vadas, Nihal Soğancı ve Maria Varnakkidou öncülüğünde . Buffer Fringe ve SPACE arasındaki bu işbirliği, Avrupa Kültürel Vakfı tarafından desteklenmektedir.
No Man’s Air [Hollanda, Kıbrıs]
Gerco de Ruijter’den Lefkoşa Havaalanı’nın üzerindeki ‘ kimsenin hava sahası’na odaklanan bir enstalasyon ve film sanatı. Buffer Fringe ve Countryside Animafest Kıbrıs ortaklığı.
Destekçiler: CBK Rotterdam, Droom en Daad
It May All Be Over Soon [Kıbrıs]
Androula Kafa’dan süregelen çevre krizi ile ilgili bilgilendirici ve oldukça gerçekçi bir farkındalık barındıran multimedia performansı. Buffer Fringe ve The Yard Residency (MITOS Performans Sanatları Merkezi] ortaklığında.
Restless Spirits [Güney Kore]
Yeon Yeji’den Kore Şaman ritüelleri üzerine disiplinlerarası bir performans.
The Serpent’s Egg Deconstruction [Kıbrıs]
Vatandaşlık, hafıza, tarih, etnisite ve bir arada var olma içindeki yerinden edilmei konu alan bir interaktif görsel-işitsel enstalasyon.
Sanatçılar: Twenty Three (görsel sanatçı), Andreas Economides (müzik teknolojisi) and Elena Vasiliou (sosyal bilimler, psikolog, araştırmacı).
SlowMo [İrlanda]
Instant Dissidence dans grubundan, film, artırılmış gerçeklik ve haritalama metodlaryla yaratıl bir performans.
Wheel of Radical Affection [Kıbrıs]
PERA Sahne Sanatları Okulu – GAÜ tarafından hazırlanan bir dans performansı.
8120 [İsviçre]
Karla Isidorou ve Alexandra Bellon tarafından hazırlanan disiplinlerarası bir performans.
DAME [Kıbrıs]
PASHIAS, Katerina Scoufaridou (mimar, moda tasarım) ve Iosif Hadjikyriakos (Phivos Stavrides Foundation başkanı) tarafından hazırlanan bir disiplinlerarası görsel performans.
CCFT Nomadic On-line Dialogue 2 – New Fluid Territories [İskoça, Norveç, Kıbrıs, Birleşik Krallık]
Toplum, çevre, geçirgenlik, sürdürülebilirlik ve akış temalarını yer ile ilişkilendirerek pozitif bir biçimde el alan çevrimiçi fikir alışverişleri. Uluslararası ve disiplinlerarası bir grup sanatçı, tasarımcı ve mimardan oluşan Creative Center for Fluid Territories (CCFT) tarafından sunuluyor.