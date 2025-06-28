Budapeşte Onur Yürüşü'ne katılan on binlere 500 euro ceza tehdidi

Ülkede Nisan ayında bu tür yürüyüşleri, "çocuklara zararlı olduğu" iddiasıyla yasaklayan bir yasa meclisten geçti.

Ülkenin başbakanı Viktor Orban, katılımcıları olası yasal sonuçlar konusunda uyardı.

Cuma günü devlet radyosuna konuşan Orban, polisin etkinliğe müdahale etmeyeceği sinyalini vermiş ve "yasal sonuçları olacak" demişti.

Katılımcılara beş yüz euroya kadar para cezası kesilebilir.

Polisin katılımcıları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanma yetkisine sahip olduğu kaydediliyor.

Organizatörlere de bir yıla kadar hapis cezası verilebilir.

BBC'ye konuşan bir gösterici kadın çocuklarının "çeşitliliklerin" olduğu bir olduğu ülkede yaşamasını istediğini için yürüdüğünü söyledi.

34 yaşındaki Luca da, "Başkalarından farklı olan insanların bir araya gelmesini yasaklayan bir yasamız var. Bu yüzden buradayız. Çünkü bu haklarımızı zedeliyor. Bu yüzden geldik" dedi.

Luca dört yaşındaki kızının geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Zlotan isimli 66 yaşında bir kişi, "Eşcinsel olmaktan gurur duyuyorum. Ve hükümetin bizi engellemek istemesinden çok korkuyorum. Bu kadar çok insan olmasına çok şaşırdım, ağlamak istiyorum" diyor.

Çoğu AB üyesi, 33 ülkeden yürüyüşü destekleyen açıklamalar yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun bazı Fransız üyeleri, Orban hükümetinin sivil haklar konusundaki baskısını gerekçe göstererek birlik yönetimine önlem alma çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu üyesi bazı siyasetçiler de yürüyüşe destek amaçlı olarak katıldı.

Belçika'nın eski dışişleri bakanı, AB Komisyonu'nun Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib Budapeşte'ye geldi.

Budapeşte belediye başkanı Gergely Karacsony de yürüyüşe destek veriyor.

Karacsony X'te yaptığı paylaşımda, Onur Yürüyüşü'nün "sivil toplumun gücünün güçlü bir sembolü olacağını" savundu.

Onur Yürüyüşü öncesinde açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orban hükümetinden yürüyüşü engellememesini istedi.

Orban'ın 2010 yılında iktidara dönüşünden bu yana, 9,6 milyonluk ülkedeki LGBTİ hakları istikrarlı şekilde geri gidiyor.

AB içinde Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ilk ülke Macaristan oldu.