Bu yıl da Kıbrıslı müzisyenler, dünyanın renkli müziğini Limasol’a taşıyacak

Murat OBENLER

Bu yıl 16.yılını kutlayan ve dünya müziği kategorisindeki müzisyenler ve grupları Limasol’da sanatseverlerle buluşturan Kıbrıs Rialto Dünya Müziği Festival (Cyprus Rialto World Music Festival) bu yıl 2.kez üst üste Kıbrıslı müzisyenlerin son çalışmalarını halkla buluşturuyor.

Pandemi koşullarının yarattığı ve ülkeler arası insan trafiğini de etkileyen olumsuz şartlar neticesinde Festival Komitesi Kıbrıslı müzisyenleri sanatseverlerle buluşturacak 6 konser ve çocuklar için müzik atölyesinden oluşan bir program hazırladı.

Bu yıl iyimserliği arttırmak ve sanatsal üretime dönüş iklimini geliştirmek misyonuyla yola çıkan ve dinleyici ile Dünya Müziği türü arasında, müzisyenler ile bu müzik türü arasındaki ilişkileri daha da geliştime fırsatı sunan Festival, 16.kez sanatseverlerle buluşuyor.

Açılışı 6 Temmuz gecesi Sol Aurorae grubunun yapacağı festivalde toplam 6 konser ve bir de 50’den fazla müzisyenin katılımıyla gerçekleşecek ve Rodos Panayiotou ve Batukinio tem tarafından organize edilen Çocuklar İçin Perküsyon Atölyesi yapılacak.

Rialto Tiyatrosu yanındaki SEK Park alanında yer alacak ve hijyen-sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı ve saat 21.00’de başlayacak festivalin konserlerine giriş 5 Euro olacak. 2019 -2021 EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) etiketi ile onurlandırılan festival aynı zamanda Dünya Müzik Festivalleri Forumu’nun da üyesidir.

Program

6 Temmuz Salı : Sol Aurorae (Doğu Akdeniz bölgesinin geleneksel müziği )

Müzisyenler: Vassilis Philippou, Michalis Kouloumis, Giannis Koutis,Meir Gassenbauer, Marios Menelaou

12 Temmuz Pazatesi : Tropos Ensemble (Kıbrıs,Ege Adaları’nın ortak şarkıları, Türkiye, Yunanistan’dan şarkılar,türküler)

Müzisyenler: Michalis Kouloumis: Petros Kouloumis Pieris Kakouros,Yiannis Mathaiou,Theofanis Theofanos,Moses Papamoiseos, Iordanis Menelaou, Alexandra Pambouka, Anastasia Zakynthinou, Stelios Stylianou, Yiorgos Hadjipapas, Moses Marcou, Yiannis Hadjinikolaou, konuk: Manos Stratis

14 temmuz Çarşamba: Inquietudes of a quiet mind vol.3 (acapella solo loop bandosu)

Kıbrıs,Mısır, Afrika’dan müziklerle şiirin ve nesirin buluştuğu ve geleneksel enstrümanlar ile bas çizgilerini harmanlayarak sunan deneysel ,çağdaş müzikal performans

Müzisyenler :Dimitris Spyrou,Andreas Rodosthenous, Theodoros Polykarpou,Christina Polykarpou

17 Temmuz Cumartesi 10:00-11:30: Çocuklar için Atölyesi ( Rodos Panayiotou)

6-12 yaş çocuklar için Rodos Panayiotou yönetiminde Batukinio Percussion Band atölyesi gerçekleşecek.Reservasyon için : www.rialto.com.cy

19 Temmuz Pazartesi Saat 21:00: Eleonora Roussou -Hara (Joy)

İnsan duygularından ilham alan beste ve şarkılar

Müzisyenler:Eleonora Roussou,Elias Ioannou, Giannis Koutis, Odysseas Toumazou,Christos Yerolatsitis, Andreas Rodosthenous, Stelios Xydias

27 Temmuz Salı: saat 21.00-Chunky Funky

Seyircileri de performasa dahil eden ve tüm yaş gruplarına dokunan bir müzikal eğlence gösterisi

Müzisyenler: George Morfitis, Elias Ioannou, Harris Ioannou, Christos Zenios, Andreas Pantelis, Ermis Michael, Rodrigo Caceres,Andreas Stefanou, Rodos Panayiotou

29 Temmuz Perşembe saat 21:00- Amalgamation Project

Keyifli Akdeniz tonu ile Balkan dağları ve polifoninin çeşitli tatlarını Doğu –Batı sentezi altıda harmanlayan bir şiirsel,hikayesel müzikal yolculuk

Müzisyenler: Vasiliki Anastasiou,Ermis Michael, Michalis Kouloumis, Rodos Panayiotou, Andreas Rodosthenous

Amalgamation Korosu:Argyro Christodoulou, Myrto Aristeidou, Christina Antoniadou, Christina Papamichael, Annita Konstantinou