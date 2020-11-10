Bu yanlış nasıl gözden kaçtı!
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan Atatürk’ü anma etkinliğiyle ilgili bildiride ciddi bir yanlış gözden kaçmadı.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan Atatürk’ü anma etkinliğiyle ilgili bildiride ciddi bir yanlış gözden kaçmadı.
‘Cumhurbaşkanı Atatürk, Atatürk’ü anma törenine katıldı” başlıklı basın bildirisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kurumsal iletişime yönelik henüz gerekli organizasyonun yapılamadığı şeklinde yorumlandı.
Bu haber toplam 687 defa okunmuştur
Etiketler : cumhurbaşkanlığı