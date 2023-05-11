“Bu ülkenin insanı olduğunuzu ve burada yaşadığınızı unutmayın"

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), hükümeti, “zamlar, fiyatlarla ilgili denetimsizlik ve esnafın sorunlarına duyarsız kalmakla” suçlayarak, eleştirilerde bulundu.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yazılı açıklamasında, hükümetin, “bu ülkenin vatandaşı olduklarını ve bu ülkede yaşadıklarını unutmamalarını” istedi.

Hükümetin zamlar karşısında duyarsız kaldığını denetim yapmadığını savunan Kırmızı, halkın zamlar karşısında tükendiğini vurguladı.

Kırmızı, “artık yeter” diyerek, hükümeti, esnafı ve halkı dinlemeye çağırdı, hükümetin bir an önce denetlemelerine başlayıp sürekli zam yapılmasının önüne geçmesini istedi.