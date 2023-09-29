CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sosyal medyada yapılan yorumlara verdiği cevaba tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

Erhan Arıklı bir kez daha kendini tutamamış ve Ercan Havalimanı ile ilgili bir haberin altına yapılan yorumlara, "bu kadar kısa sürede bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz" sorusuyla "yanıt" vermiş. Bir kez daha beyninin ve ruhunun güzellikleri diline vurmuş Erhan Arıklı'nın. Sizin gibi insanların "bakan" gibi sıfatları taşıdığı bir ülkede ruh sağlığımızı korumak için ciddi çaba harcıyoruz elbette ama esas soru sizin sorduğunuz değil. Esas soru şu: Bu ülkede bu insanlar nasıl "bakan" oldu? Bu kaçıncı? Yetti artık! Ağzınızı toplayın!