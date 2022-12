Bu tutku, adanmışlık ve gurur zanaatkârların

Murat OBENLER

Goethe-Institut Kıbrıs tarafından organize edilen "The Art of Making" sergisi 8 Aralık 2022 Perşembe gecesi sanatseverlerin beğenisine açıldı. 25 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek "The Art of Making" sergisi kapsamında, fotoğrafçı, marangoz ve mimar Georgios N. Paparoditis fotoğraf ve röportajlarla Almanya'dan 8 veKıbrıs'tan 12 zanaatkârı tanıtıyor. Osman Altunoğlu, Benjamin Auer, Behice Sönmez Biran, Mehmet M. Çoban, Demetris Constantinou, Martin Feser, Fabian Fischer, Yena Hacışevki, Genny Mparmpa, Achim Neub, Tahsin Özler, Souzana Petri, Dirk Schinker, Sotiris Sevastides, Simos Simakis, Tillmann Späth, Norihiko Tsukinowa, Tatiana Vasilyeva, Mahmut Yağmur ve Jochen Zimmermann’ın meslekleriyle ilgili bilgiler,yaptığı işler,kendileriyle röportajlar ve fotoğraflardan oluşan serginin açılışında Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Dr.Gabriele Gauler ve Georgios N. Paparoditis birer konuşma yaptı.

Gauler: “Almanyada zanaatkârlık çok değerli bir meslek ve ekonomi içerisinde çok önemli bir yere sahip”

Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Dr.Gabriele Gauler,Almanyada zanaatkârlığın çok değerli bir meslek olduğunu ve ekonomi içerisinde çok önemli br yere sahip olduğunu belirtek bu konuda 53 zanaatkâr odasında örgütlü 1 milyona yakın işletmenin bulunduğunun altını çizdi. Ülkede 5,5 milyon kişinin bu işletmelerde çalıştığını veAlman hükümetinin zanaatkâr yetiştirilmesine çok büyük önem verdiğini dile getiren Gauler bu konuda ciddi eğitim mekanizmaları olduğunu da ifade etti. Bu serginin Almanya ve Kıbrıstaki çeşitli el sanatları ve zanaatkârlık mesleğini sürdüren kişilerin bir sanat olan üretim süreçlerini anlattığını belirten Gauler, sergiyi fikir ve uygulamada(bir ekip olarak) hazırlayan Georgios N. Paparoditis’e teşekkür etti.

Güzellikleriyle,zorluklarıyla zanaatkârların dünyasına yolculuk

Georgios N. Paparoditis ise endüstriyel ürünlerin fazlalığı ve kolay bulunabilirliğinin günlük hayatta kullanılan şeylerin arkasındaki insanları ve iş süreçlerinin unutulmasını sağladığını belirterek bu serginin, zanaatın ve süreçlerinin güzelliğini vurgularken zanaatkârların karşılaştığı zorlukların altını çizmeyi de hedeflediğinin dile getirdi.

Alman-Kıbrıslı mimar, marangoz ve fotoğrafçı Georgios N. Paparoditisi bu projede, büyüleyici bulduğu zanaat ve el sanatları konusu ile zanaatkârların tutku ve adanmışlıklarını belgelemeyi amaçladığının altını çizerken yedi ay boyunca Almanya ve Kıbrıs’taki marangozları, metal sanatçılarını, çömlekçileri, ağaç tornacıları, saraçları, org yapımcılarını, terzileri ve diğer zanaatkârları ziyaret ederek fotoğrafladığını ve ve röportajlar yaptığını dile getirdi.

“Farkındalığı artırmayı ve bu tarz meslek pratiği için bir tartışma zemini yaratmayı istiyorum”

Paparoditis: "Bu sergiyle, Kıbrıs'ta zanaat konusundaki farkındalığı artırmayı ve bu tarz meslek pratiği için bir tartışma zemini yaratmayı istiyorum”, diyor Paparoditis."Kıbrıs'ta geçirdiğim çocukluk ve gençlik yıllarım sırasında benim de bu konuyla pek temasım olmadı. Zanaata uzanan yolum uzun ve dolambaçlıydı. Bu sergi sayesinde zanaat konusunun daha fazla ilgi uyandırması ve insanların, zanaatkârlığın güzelliğini görmeleri benim için önem taşıyor."

Sergi turları da olacak

Georgios N. Paparoditis ile sergi turları: 10.12.22 saat 12:30, 18.01.2023 saat 18:00, 28.01.2023 saat 11:30, 10.02.2023 saat 18:00 ve 25.02.2023 saat 11:30.

Sergi 4 dilde sunuluyor

Goethe-Institut Kıbrıs’ta ( 21 Markos Drakos Cad, 1102 Lefkoşa) yer alacak sergi 8 Aralık 2022 Perşembe, 19:30’da açılırken sergi 09.12.2022 - 25.02.2023 arası açık olacaktır (24.12.2022 – 7.01.2023 arası kapalı olacak) Sergi Almanca, İngilizce, Yunanca ve Türkçe sunulmuştur.

Girişin ücretsiz olduğu sergi Çarşamba– Cuma 14:00-19:00, Cumartesi 11:30-14:00 (Açılış saatleri dışında grup ziyaretleri randevu ile) arası açık olacaktır. Sergi Turları için bilgi ve kayıt: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kibris