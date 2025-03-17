Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer alan gayrıresmi Kıbrıs Konferansı, Intercontinental Otel’de verilen akşam yemeği ile başladı. Yaklaşık 1 saat süren yemek, Kıbrıs saatli ile 21.30 sıralarında tamamlandı.

Toplantıdan ilk çıkan isim, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar oldu. Tatar, toplantı çıkışı yaptığı kısa açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorunun çözümü için “daha fazla gayret etmesi gerektiğini” söyledi. “Gelecek nesillerin daha inançlı olabilmesi için işbirliği şart” diyen Tatar, “Bu toplantının misyonu, ‘işbirliği kültürünü geliştirmek’tir. İsmini böyle belirledik” dedi.