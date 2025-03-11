“Bu sürecin yavaş ilerlemesini kabul etmiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında sahte diplomalarla ilgili yaşanan sürecin ülkenin yükseköğretim alanına ciddi zarar verdiğini belirterek, sürecin hızla ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Mecliste dün alınan karar doğrultusunda, Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşülmesi için özel komite kurulması gerektiğini hatırlatan İncirli, “Bu süreci oylamak, karşı durmak doğru değildir. Meclisin itibarı, yükseköğretimin içinde bulunduğu türbülans ve toplum açısından bu konunun uzatılması iyi değildir.” dedi.

İncirli, Meclis'e üç komite üyesinin isminin bildirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirterek, “Dün sizinle yaptığımız anlaşmayı bugün bazı gerekçelerle bozmuş durumdasınız ve bu isimleri Meclis'e bildirmediniz. Bugün Genel Kurul çalışmaları tamamlanmadan bu komiteyi oluşturalım. CTP olarak bu konunun yavaş ilerlemesini kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.