“Bu sorunları çözmekte en yetkili kişi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en yüksek makamındaki Erhan Arıklı’dır”

Lema GÖZAY

Avukat Aslı Murat, Kanal SİM’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Arası’ programına konuk olarak, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda aydınlatmaların eksik olması konusunda devam eden yetki meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avukat Aslı Murat, bu sorunları çözmekte en yetkili kişi, yasaların da kendilerine koyduğu yetkiler çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en yüksek makamında bulunan Bakan Erhan Arıklı olduğunu belirtirken, Arıklı’nın kazalara ilişkin açıklamalarına işaret ederek “Eğer siz bir icra makamında oturuyorsanız, gerekçe ortaya koymanız mümkün değildir. Kapalı kapılar ardında, çözüm masalarında bu gerekçeleri, sorun tespiti yaparken konuşabilirsiniz ama bu bir bakanın veya icrai koltukta oturan bir kişinin kamuya açıklama yapacağı bir mesele değildir” dedi.

Murat, kamuyu aydınlatmak adına bir takım açıklamalar yapılabileceğini belirterek, “Sürücü hatalarına elbette vurgu yapılabilir. Bu aynı zamanda toplumu bilinçlendirecek açıklamalardır ancak öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.