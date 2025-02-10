“Bu sorunları çözmekte en yetkili kişi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en yüksek makamındaki Erhan Arıklı’dır”
Avukat Aslı Murat, Kanal SİM’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Arası’ programına konuk olarak, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda aydınlatmaların eksik olması konusunda devam eden yetki meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lema GÖZAY
Avukat Aslı Murat, Kanal SİM’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Arası’ programına konuk olarak, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda aydınlatmaların eksik olması konusunda devam eden yetki meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avukat Aslı Murat, bu sorunları çözmekte en yetkili kişi, yasaların da kendilerine koyduğu yetkiler çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en yüksek makamında bulunan Bakan Erhan Arıklı olduğunu belirtirken, Arıklı’nın kazalara ilişkin açıklamalarına işaret ederek “Eğer siz bir icra makamında oturuyorsanız, gerekçe ortaya koymanız mümkün değildir. Kapalı kapılar ardında, çözüm masalarında bu gerekçeleri, sorun tespiti yaparken konuşabilirsiniz ama bu bir bakanın veya icrai koltukta oturan bir kişinin kamuya açıklama yapacağı bir mesele değildir” dedi.
Murat, kamuyu aydınlatmak adına bir takım açıklamalar yapılabileceğini belirterek, “Sürücü hatalarına elbette vurgu yapılabilir. Bu aynı zamanda toplumu bilinçlendirecek açıklamalardır ancak öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafik krizinin ‘ötelenebilecek, birbirleri arasında suç atılabilecek bir durumun çok ötesinde’ olduğunu kaydeden Murat, trafikle ilgili 2016 yılında mevzuata dâhil edilen ‘Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu düzenleyen’ yasaya işaret ederek şunları söyledi: “Bu yasa çok geniş yetkilerle donatılmıştır. Ve bu komisyonun içerisinde bu soruna yönelik çalışma yapacak her türlü yetkili var. Size şunları sayabilirim; Ulaştırma işleriyle görevli Bakan bu komisyonun başkanlığını yapması gerekiyor. Yasa o şekilde düzenlenmiş. Müsteşarın, Trafik Dairesi Müdürünün, İçişleriyle ilgili Bakanlık’tan görevlilerin, Maliye Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın, Eğitim Bakanlığı’nın, Başsavcılık’ın, Polis Genel Müdürlüğü’nün, Belediyeler Birliği Başkanı’nın, Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün, Karayolları Dairesi Müdürü’nün, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı’nın, Sigortacılar Birliği Başkanı’nın, Trafik Kazalarını Önleme amacıyla kurulan derneklerin üyelerinden oluşan bir komisyondan bahsediyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir sorunu çözmeye yönelik bu kadar geniş kapsamlı yetkilerle donatılan ve tüm Bakanlıkların paydaşlarını bir araya getiren, komisyon bulmak o kadar kolay değildir. Ve bu komisyon 2016 yılında kuruluyor, bugün konuştuğumuz tüm sorunları orada konuşabiliyorsunuz”