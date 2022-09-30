Bu sivrisineğe dikkat: Bulaştırıcı hastalık yayıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, diğer türler arasında, özellikle Dromolaksia bölgesinde, Aedes aegypti türünün az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildiğini belirterek, bu türün belirli koşullar altında bulaşıcı hastalıkları bulaştırma yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Belirtildiği üzere, tespit, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin "Taşıyıcılardan Bulaşan Hastalıklara İlişkin Risklerin Haritalandırılması (ID-VRISK)" başlıklı bir araştırma programı çerçevesinde yapıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yayınlanan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri, Yerel Yönetimler ve diğer eş yetkili servisler ile iş birliği içinde, bahsi geçen türlerin gelişme odaklarını azaltmak için bir eylem planı hazırladı.

‘Kuluçka yatakları, su birikintileri’

Türlerin kuluçka yatakları (küçük su birikintileri ) esas olarak özel evlerin veya diğer iş yerlerinin içinde bulunduğundan, bölgedeki tüm sakinlerin iş birliğinin gerekli olduğu belirtildi.

En önemli sıcak noktaların toprak kaplar, su toplama kapları, açık tanklar, çeşmeler, teneke kutular ve yağmur suyuyla dolu diğer teneke kutular, çiçek saksıları, kırık şişeler, terk edilmiş (kullanılmış) araba lastikleri ve herhangi diğer az miktarda su tutabilen insan yapımı malzeme/nesneler olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı, her vatandaşı evinde ve sivrisinekler için yukarıdaki olası üreme alanlarına sahip diğer tüm özel mülk alanlarını ortadan kaldırma çağrısı yaptı.

Sağlık Hizmetleri ekipleri ve paydaşlarının (10 ve 23 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında) ("kapıdan kapıya" bilgiyi güçlendireceği ve ayrıca gerekli görüldüğü takdirde uygun haşere ilâçlarıyla mücadele edeceği de açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı