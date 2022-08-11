“Bu şekilde yasa komiteden geçerse YARINDAN İTİBAREN LEFKOŞA KİLİTLENECEK”

“Belediyeler Reformu” olarak isimlendirilen yasa çalışmasına ilişkin meclis komitesinde süren görüşmelerde çıkmaza girildi, belediyelerde örgütlü sendikalar yarından itibaren 28 belediyede eylem ve grev kararı aldı.

Meclis’te açıklama yapan Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Koral Aşam tüm belediyelerde greve gideceklerini, süresiz grev de sahil her türlü eylemi devreye koyacaklarını duyurdu.

Yalınkaya “Önerililerimizi konuşmuyorlar. Bu belediyeleri kaosa götürecek. Baskı ve dayatma altında oylatıyorlar” dedi.

Aşam, “Hükümet yapısı eleştirileri dikkate almıyor. Sadece sayı üzerinden meseleyi konuşuyorlar. Hiçbir sendika başkanımız komiteye alınmıyor. Biz bu şekilde oylanırsa yarından itibaren belediyelerde her türlü demokratik hakkımız kullanacağız. Yaşanacaklardan sorumlu olmayacağız. Olacak olanlardan sorumlu hükümet olacak” dedi.

“BİZ TALİMATLARA UYMAYACAĞIZ”

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya “Baskı ve dayatma altında oylatıyorlar. Önerililerimizi konuşmuyorlar.

Bu belediyeleri kaosa götürecek. 28 belediyede süresiz grev de dahil olmak üzere yarın başlatıyoruz. Yarın Lefkoşa kilitlemeyi düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir meseledir” diye konuştu.

Yalınkaya “Yarından sonra Lefkoşa’da umarım daha kötü şeyler yaşanmaz. 28 belediye direkt kaosa sürüklüyor. Sadece sayı üzerinde birleştirme gündemde. Biz bu talimatlara uymayacağız” diye konuştu.

“YAŞANACAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ”

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ise “Hükümet eleştirileri dikkate almıyor. Sadece sayı üzerinden meseleyi konuşuyorlar. Hiçbir başkanımız komiteye alınıyor. Biz bu şekilde oylanırsa yarından itibaren belediyelerde her türlü demokratik hakkımız kullanacağız. Yaşanacaklardan sorumlu olmayacağız. Olacak olanlardan sorumlu hükümet olacak” dedi.