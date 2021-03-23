“Bu şartlarda Türkiye’nin yanında olmak gerekiyor”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, günümüzde ülkelerin hakimiyet savaşlarını ekonomi müdahalelerle de yaptığını söyledi, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmesine bazı ülkelerden gelen yanıtlara işaret etti.

Bu şartlar altında Türkiye’nin yanında olmak gerektiğini söyleyen Arıklı, TL’deki değer kaybının Türkiye’ye yapılan operasyon yüzünden olduğunu kaydetti.

Arıklı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in yükselen dövize dikkat çekmesi ve ilgili Bakan’ın ‘ne yapacağını’ sorması üzerine Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye geldi, kısa açıklamada bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Döviz yükseldi, ilgili Bakan ne yapacak?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Meclis’in nisap sorunu nedeniyle toplanamamasına işaret etti, önce bağımsız vekillerin temaslı olduğu o nedenle Genel Kurul’a gelemediği dile getirilse de bugün durumun farklı olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Türkiye’nin kendi içindeki gelişmeler nedeniyle dövizin yükseldiğini söyleyen Özyiğit ilgili bakanın bu konuda ne yapacağını sordu.

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir yandan 5’li müzakerelere hazırlanırken diğer yandan fetih hakkında konuştuğunu söyledi. Özyiğit yine de toplantıya gidip federal çözüm konusundaki tavırlarını ortaya koyacaklarını anlattı.

Vatandaşın dijital aşı başvurularıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirten Özyiğit, özel eğitim öğretmenleri için aşı bulunamadığını savundu, “12’nci sınıflara ders verecek öğretmenler için aşı bulundu mu?” diye sordu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını da ele alan Özyiğit, Ev İçi Şiddet Yasası’ının ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini söyledi.