Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 5 aydır işe gitmeden maaş almaya devam eden bir kamu çalışanının sözleşmesinin, yasa dışı olmasına rağmen uzatıldığını açıkladı.

Barçın’ın koyla ilgili açıklaması şöyle:

SKANDAL ISPATLANDI

???? Sözleşmesi bitmesine karşın 5 aydır işe gitmeden kamudan maaş alan şahsın an itibariyle sözleşmesini uzatmışlar.

???? Yani bu kişinin 5 ay yasaya aykırı sözleşmesi olmamasına karşın maaş aldığı ıspatlanmış oldu.

???? Peki bu 5 aylık ödenen yasa dışı maaş ne olacak?

???? Sn. Özdemir Beroava'nın kayıt altında kürüsüde ifade ettiği gibi yasa dışı yapılan bu 5 aylık maaş ödemesi geri alınacak mı?

???? Bu şahıs işe gitmeden maaş almaya devam mı edecek?

???? Peki ya Sayıştay, ihbarımı dikkate alıp işlem başlatacak mı?

Bu konunun peşini asla bırakmayacağız!!!