“Bu sadece bir ücretlendirme değil, Anayasa tanımazlığa karşı dava”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Anayasa ve yasaya aykırı olarak hazırladığını iddia ettikleri önergeyle Gümrük ve İstihsal Yasası’nın öngördüğü 10 katı kuralını aştığını belirterek, bunun yasaya aykırı bir tahsilat anlamına geldiğini söyledi.

Barçın, “Bu tüzüğün yasaya ve Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla CTP bugün davasını dosyaladı. Bu kürsüden Berova, Bakanlar Kurulu olarak bunun yasaya aykırı olduğunu da kabul etmiş ve gerekirse mahkemeye gidilmesini söylemiştir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu önergenin yalnızca Gümrük ve İstihsal Yasası'ndaki bir ücretlendirme olayı olmadığını vurgulayan Barçın, “Bu olay, Hükümetin yasa ve Anayasayı tanımaz haline karşı açılmış bir davadır.” diye konuştu.

“Orman Dairesi’nde 408 saat çalıştırıyorlar, 1 kuruş ek mesai vermiyorlar”

Barçın, Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nde görev yapan hazır kuvvet personelinin de iş yasasına aykırı şekilde çalıştırıldığını söyledi. 2022 yılından beri bu sorunun gündemde olduğunu belirten Barçın, “2023 için bu sözleşmelerin düzeltileceği söylenmişti. Ama düzeltilmedi.” dedi.

Personelin asgari ücretle çalıştırıldığını kaydeden Barçın, “Mayıs ayında aylık 168 saat çalışması gereken bu personel 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme esasına göre 408 saat çalıştırılıyor. Buna rağmen asgari ücretin 1 kuruş üzerinde bile ek mesai verilmediğini” ifade etti.

CTP döneminde de benzer uygulamaların olduğunu kabul eden Barçın, “Ancak biz bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini Meclis kürsüsünden söyledik. Üç sene önce verilen söze rağmen düzeltilmedi.” dedi.

“Devletin kendisi yasa çiğniyor, ceza kesiliyor ama tahsil edilmiyor”

Barçın, iş yasasına aykırı sözleşmeler nedeniyle personelin Çalışma Dairesi’ne şikâyette bulunduğunu, Çalışma Bakanlığı’nın da Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne idari para cezası kestiğini söyledi. Ancak bu cezanın tahsil edildiğine dair bir bilgi bulunmadığını vurgulayan Barçın, “Tahsil edilmesi için bunun gereği yapılmayacak mı?” diye sordu.

“Vakıflar İdaresi’nde skandal yaşanıyor”

Barçın, UBP döneminde Arapça çevirmen olarak istihdam edilen bir kişinin 8-9 ay önce işten çıkarıldığını, ancak daha sonra bu kişiden hizmet alımı yapıldığını söyledi.

Barçın, “Bu kişinin herhangi bir şirket kaydı ilgili yerlerde yok. Gün boyu kafeteryada oturarak özel sektör ve kamuda hizmet veren kadınlarımızın kıyafetlerine karışma noktasında baskı yapıyor, sözlü tacizde bulunuyor. Müdür üzerinden de baskı yaptırılıyor.” dedi.

Ülkede dini anlayışlar ve özgürlüklerin bu denli tartışıldığı bir dönemi hatırlamadığını vurgulayan Barçın, “Bu ülkenin bir kültürü, bir Müslümanlık anlayışı var. Ama dini anlayışlar ve özgürlükler hiçbir zaman bu kadar tartışılmamıştı.” ifadelerini kullandı.