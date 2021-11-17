“Bu sabah itibariyle pandemiye başvuran COVID hasta sayısı 320’yi geçti”
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Pandemi Hastanesi’ne sabah saatlerinden itibaren başvurup, tedavisine evde mi yoksa hastanede mi devam edileceğine karar verilecek COVID-19 hasta sayısının 320’yi geçtiğini söyledi.
A+A-
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Pandemi Hastanesi’ne sabah saatlerinden itibaren başvurup, tedavisine evde mi yoksa hastanede mi devam edileceğine karar verilecek COVID-19 hasta sayısının 320’yi geçtiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgöçmen, buna rağmen halen daha başvuruların sürdüğünü de belirtti, şunları söyledi: Dünkü bugün ki derken, sabahtan bu saate kadar pandemi hastanesine yönlendirilerek müracaat eden COVID- 19 pozitif tespit edilmiş ve gözlemine/tedavisine evde mi hastanede mi devam edileceğine karar verilecek hasta sayısı 320’yi geçti! Ve başvuran hasta sayısı devam ediyor. Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır!
Bu haber toplam 222 defa okunmuştur
Etiketler : Ali Özgöçmen, corona, pandemi