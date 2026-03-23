Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hane halkı yardım kalemi altında trollere verilen 50 bin TL’lik çeki belgelerle kanıtladı. Daha önce katıldığı bir TV programında bahse konu iddiaların kanıtlanması durumunda istifa edeceğini söyleyen Üstel de Meclis kürsüsünden söz aldı fakat istifasını sunmadı.

Üstel, 50 bin TL’lik çekin Başbakanlık’tan çıkması durumunda istifa edeceğini söylediğini ima etti; “Bu para Maliye’den çıktı. Başka bakanlıkta yok” dedi.

Barçın’ın talihsiz bir konuşma yaptığını öne süren Üstel, “Bu halk beni sözüm, dürüstlüğüm ve çalışkanlığımla seçti. Hiçbir zaman popülizm yapmadım” ifadelerini kullandı.

Üstel’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Devrim Barçın, talihsiz bir konuşma yaptı. 1991’den beri bu Meclis’teyim. Hiçbir zaman bu kürsüden hane halkı yardımı konuşulmadı. Buna cevap vermeye terbiyem de müsaade etmez. Ama televizyon televizyon çıkıp konuştuğu için cevap vermek mecburiyetindeyim. Ben de TV programında ne konuştuysam altına imza atarım. Bu halk beni sözüm, dürüstlüğüm ve çalışkanlığımla seçti. Hiçbir zaman popülizm yapmadım. Benim trollere ihtiyacım yok. Trolleri kimin kullandığını da araştırtıyorum. Ben ne söylediğimi de çok iyi biliyorum. Başbakanlık’tan hane halkı yardım kalemi altında 50 bin TL’lik çek çıkması durumunda istifa edeceğimi söylemiştim. Bu para Maliye’den çıktı. Başka bakanlıkta yok.”