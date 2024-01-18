Bu pahalılığın sorumlusu kim?

Serap ŞAHİN

Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret artışı henüz yurttaşın cebine girmedi ancak zam furyası başladı. Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarına da ciddi oranda zam geldi, canlı kuzunun hayvancılardan çıkış fiyatının 200 TL olmasına rağmen, kasap reyonlarında bu rakam 500 ila 600 TL bandına kadar yükseldi.

Söz konusu fiyatlar üzerine YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın güneyindeki üç farklı kasap ve marketin fiyatlarının ortalamasını aldı, kuzeydeki kırmızı et fiyatlarıyla karşılaştırdı. Kilo bazında bakıldığında, Türk Lirası’nın Euro karşısındaki ‘eriyişine’ rağmen 6 çeşit kırmızı et ürününden 5 tanesinin kuzeyde daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Özellikle dana kıymada kuzey ve güney arasında 126 TL fark olduğu görülürken, kuzu etinde ise 97 TL fark dikkat çekti.

Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değer kaybına rağmen güneydeki et fiyatlarının kuzeyden ucuz olması ‘pes’ dedirtti.

Hayvancının kasabı, kasabın ise hayvancıyı suçladığı et fiyatlarıyla ilgili her iki taraf da UBP – YDP – DP Hükümeti’ne “denetim” çağrısı yaptı.

Güneyde kıyma 126 TL daha uygun

Kuzeyde dana kıymanın fiyatı 500 TL’den başlarken, güneyde 11.45 Euro’ya yani 374 TL’ye satılıyor. En çok tercih edilen et çeşitlerinden biri olan kıyma güneyde 126 TL daha ucuza satılıyor.

Kuzu etinde 97 TL fark!

Kuzeyde kuzu etinin kilosu 500 TL iken, güneyde 402 TL olarak reyonlarda satışa sunuluyor. Pirzola kuzeyde 530 TL, güneyde 497 TL, kuzu döş kuzeyde 430 TL, güneyde 407 TL, dana ciğer kuzeyde 300 TL, güneyde 258 TL olarak satılırken, et fiyatında güney kuzeyden çok daha uyguna satılıyor.

Dana biftek güneyde 20 TL daha pahalı

Kuzeyde 600 TL satışa sunulan dana biftek, güneyde 19 Euro yani 621 TL’ye alıcı buluyor. Et fiyatlarında kuzey güney farkına bakıldığında tek pahalı kalemin dana biftek olduğu görülüyor.

Kıymada % 25 fark

Kuzeyde 500 TL’ye satışa sunulan kuzu eti güneyde % 19.45 daha ucuz, kuzeyde 530 TL’ye satılan pirzola güneyde % 6.16 daha ucuz, kuzeyde 430 TL’ye satılan kuzu döş güneyde % 5,20 daha ucuz, kuzeyde 500 TL’ye satılan dana kıyma güneyde % 25 daha ucuz, kuzeyde 600 TL olan dana biftek güneyde % 3.66 daha pahalı. Kuzeyde 300 TL olan dana ciğer ise güneyde % 13.79 daha ucuza reyonlarda satışa sunuluyor.