Bu nasıl hesap?

Brent petrol varil fiyatları Temmuz ayı başından bu yana 14 Dolar ucuzlarken, KKTC’de beklenenin aksine; akaryakıt fiyatları 3 indirimle, toplamda 3,45 TL geri çekilebildi, varil fiyatlarının iki haneli rakamları yokladığı Cuma gün hükümet sadece 1,29 TL’lik indirime gidebildi.

Brent petrol varil fiyatı, 15 Temmuz 2022 itibariyle yaklaşık 100 Dolar’dan satılıyor.

YENİDÜZEN, varil fiyatının güncel rakamla hemen aynı oranda satıldığı 2 Mart 2022’deki akaryakıt fiyatları ve Dolar’ın TL karşılığı ile mevcut durumu karşılaştırdı, iki tarih arasındaki 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına fiyat farkının 9,16 TL olduğu ortaya çıktı.

Aradaki farkın sadece Dolar/TL kurundaki artıştan değil, devletin vergi artırımına gitmesi ve ithalatçı şirketlerin dağıtım payını yükseltmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

2 Mart 2022

Brent Petrol Varil Fiyatı:

97,59 Dolar

95 oktan benzin litre fiyatı: 13,70 TL

Euro diesel litre fiyatı: 13,56 TL

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15 Temmuz 2022

Brent Petrol Varil Fiyatı:

100,80 Dolar

95 oktan benzin litre fiyatı: 22.52 TL

Euro diesel litre fiyatı: 24.86 TL

2 Mart’ta brent petrol 97,59 Dolar, 95 oktan kurşunsuz benzin 13,36 TL

2 Mart 2022’de brent petrolün varili, 97,59 Dolar’dan satılıyordu. Aynı süreçte, Dolar’ın TL karşılığı 14,08 iken, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 13,36 TL’den satılıyordu.

Takvim yaprakları günümüzü gösterdiğinde ise brent petrol varil fiyatı 100,80 Dolar civarındayken, Dolar’ın TL karşılığı 17,44 TL, 95 oktan kurşunsuz benzin litre fiyatı ise 22,52 TL.

Litre başına 9,16 TL fark

Brent petrol varil fiyatındaki fark 3,21 Dolar ve Dolar/TL’deki farkın ise 3,36 TL olmasına karşın, iki tarih arasındaki 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına fiyat farkı, 9,16 TL.

Devletin vergisi ve ithalatçının payı arttı

Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz haftalarda aldığı karar doğrultusunda ithalatçı şirketlerin litre başına “17 kuruş” olan dağıtım payını ilk kez yüzdelik olarak belirledi.

Artık firmalar “CİF Mal Bedeli” olarak adlandırılan yakıt satışı fiyatı üzerinden yüzde 3 kâr alıyor.

Böylelikle, şu an yürürlükte olan akaryakıt fiyatları dikkate alındığında “dağıtım payı” 17 kuruştan 51 kuruşa çıkmış durumda.

Devletin akaryakıta koyduğu vergi, “Fiyat İstikrar Fonu” (FİF) da arttı. 9 Haziran’da devletin 95 oktan benzinden aldığı FİF; 97,83 kuruştan 1,66 TL, 98 oktan benzinden aldığı FİF ise 97,87 kuruştan 1,10 TL’ye çıktı. Euro Diesel’den aldığı FİF 46,06 kuruştan, 1,33 TL gazyağından aldığı FİF ise 33,83 kuruştan, 1,67 TL yükseldi.