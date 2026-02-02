“Bu memlekette asayiş sorunu yaratan bir sürü tiple kol kolasınız”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada doğrudan Başbakan Ünal Üstel’i hedef aldı. Başbakanlık Denetleme Kurulu’ndan üst düzey bürokratlara, yargıya taşınan rüşvet dosyalarından ülkedeki asayiş sorununa kadar birçok başlıkta Üstel’in sorumluluğuna dikkat çeken Şahali, yaşananların izah edilemez boyuta ulaştığını söyledi.

“Denetleme Kurulu Başkanı görevden alındı, bunun açıklaması yapılmalı”

Şahali, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun hükümet icraatlarında gayrı yasal ya da şüpheli bir durum olup olmadığını denetlemekle görevli olduğunu hatırlattı. Kurul Başkanının görevden alınmasının başlı başına ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Şahali, bunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Bu durumun Başbakan Ünal Üstel tarafından bilinmemesinin mümkün olmadığını belirten Şahali, hükümetin bu konuda sessiz kalmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

“Müsteşarlar rüşvet ve çarpıcı iddialarla görevden alındı”

Konuşmasında üst düzey bürokratlarla ilgili sürece de değinen Şahali, müsteşarlardan birinin fahiş rakamlarla ifade edilen rüşvet dosyası nedeniyle yargı önünde olduğunu ve yargılamasının sürdüğünü hatırlattı. Diğer bir müsteşar hakkında da kamuoyuna yansıyan çarpıcı iddialar bulunduğunu, henüz yargı süreci başlamamış olmasına rağmen görevden alındığını söyledi.

Başbakan’ın aynı binada, üst katında oturan DPÖ müsteşarının da görevden alındığını belirten Şahali, bu kararların gerekçesinin açıklanmadığını vurguladı.

“Dört en üst düzey bürokrat görevden alındı, her biri izaha muhtaç”

Toplamda dört en üst düzey bürokratın görevden alınmasının sıradan bir durum olmadığını söyleyen Şahali, bu gelişmelerin tamamının kamuoyuna açık şekilde izah edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ortada bu kadar ciddi dosya ve iddia varken hükümetin sessiz kalmasının güven krizini derinleştirdiğini ifade etti.

“Bu hükümet asayiş sorunu yaratıyor”

Şahali, ülkede yaşanan güvenlik ve asayiş sorunlarının doğrudan hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Sokakların asayiş sorunu yaratan unsurlarla dolu olduğunu belirten Şahali, hükümetin bu yapılarla yan yana durduğunu ifade etti.

Ülkede artık hükümetin bizzat bir güvenlik sorununa dönüştüğünü vurgulayan Şahali, yaşananların toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

“Gelin sokağa çıkalım, halkın ne konuştuğunu birlikte duyalım”

Konuşmasının sonunda hükümete açık çağrıda bulunan Şahali, sokakta halkın neler konuştuğunu birlikte duymayı teklif etti:

“Bu ülkede hükümet güvenlik sorunudur. Bu memlekette asayiş sorunu yaratan bir sürü tiple kol kolasınız. Sokak bunlarla kaynıyor. Hakkınızda nelerin konuşulduğu gelin sokağa çıkalım, arkamıza saklanın, birlikte duyalım.”