Bu kez de market kuyruğu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün akşamki tam kapanma kararından sonra yine korkulan oldu. Vatandaş marketlere akın etti.

Sabah saatlerinde bir nebze daha sakin olan marketler, şu sıralar doldu taştı. Polis, müşteri kuyruklarının uzayıp gittiği bazı marketlere sosyal mesafenin denetlenmesi için görevli memur koydu.

Görevli polis memurları hem dışarıdaki kuyruklara hem de market içindeki sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sürekli uyarılarda bulundu, denetleme yaptı. Sabah saatlerine göre oldukça hareketli dakikaların yaşandığı marketler yanında bazı bankalarda veya bankamatiklerde de yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.

Bankalarda sadece 3, 4 kişilik sıralar göze çarparken, sosyal mesafeye uyulduğu dikkat çekti.

Marketlerdeki bu yoğunluğun ise saatler ilerledikçe artmasından endişe duyuluyor.

Kalabalık içeriye alınmıyor

Bazı marketler tedbir alarak müşterisini içeriye kontrollü aldı, markete giriş sırası bu kez de otoparkta yaşandı.

Bazı marketlerin ise online siparişlerinde büyük bir artış yaşandığı, vatandaşın ihtiyaçlarını marketlerden eve sipariş verdiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından dün açıklanan kararlarda, marketlerin tam kapanma sürecinde hizmet verecek olan sektörler arasında olduğu belirtilmiş, benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerin 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalabilecekleri ifade edilmişti.