Bu kez de “kendi sesi dinletildiği” için yanıt vermedi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 25 Şubat’tan bu yana; yani 2 aydır, Din İşleri Dairesi Başkanı ve Harita Dairesi Müdürünün yasadışı şekilde atandığı yönündeki iddialara yanıt veremiyor…

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, Meclis kürsüsünden konuyla ilgili ısrarlı sorularına, farklı gerekçelerle yanıt vermeyen Berova, son olarak geçtiğimiz genel kurul toplantısında, “Barçın’ın konuşma başlığının, bu konu olmamasına rağmen sorduğu” gerekçesiyle yasadışı atamalara ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.

Bugünkü genel kurulda yine kürsüye çıkan Devrim Barçın, kürsüden, Özdemir Berova’nın 25 Şubat tarihli konuşmasının ses kaydını dinletti, “hala yanıt vermediniz” dedi.

Ses kaydında Berova, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin çalışma yapıldığını, verilecek cevaplarının “elbette olduğunu” ifade ediyor.

Kendi sesinin dinletilmesi üzerine “İçtüzük kuralları çiğnendi” diye feryat eden Berova, genel kurul toplantısını terk etmeye kalktı.

Bunun üzerine Barçın, ses kaydını durdurdu ve “Siz bu kürsüye çıktığınız ve yasadışı atamalar konusunda açıklama yapacağınıza söz verdiniz. Bugün oldu, savcılıktan görüş geldi demenize rağmen, açıklama yapmıyorsunuz. Çünkü atananların yasadışı olduğunu siz de biliyorsunuz” dedi.

Berova ise başka bir konuyu yanıtlamak üzere çıktığı kürsüde, konuşmasının sonunda, “yanıt vermeyeceğim çünkü usulsüzlük yaptınız” dedi.