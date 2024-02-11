Bu haftaki tarifler: Lalangı ve Şammali

Kıbrıs mutfağı, zengin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir gastronomik hazinedir. Adanın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, Kıbrıs mutfağını benzersiz kılan çeşitli lezzetleri ortaya çıkarmıştır. Akdeniz ikliminin etkisi altında yetişen taze ve doğal malzemeler, Kıbrıs'ın mutfak kültürünü zenginleştirirken, bu lezzetlerin birleşimi adeta bir lezzet şölenine dönüşmüştür. Kıbrıs mutfağında kullanılan özgün baharatlar, aromatik otlar ve geleneksel pişirme teknikleri, adanın mutfak kültürünü diğer Akdeniz ülkelerinden ayıran önemli unsurlardır. Bu haftaki yazımızda da sizlerle Lalangı ve Şammali tarifini paylaşacağız. Hoşunuza gideceğini umut ediyor, keyifli okumalar diliyoruz…

Lalangı

Lalangı, bizim memleketimizde özellikle tavşan etini seven avcılar tarafından çokça tercih edilir. Evde beslenilen tavşanlardan yapan pek yoktur. Avcılar, avlaması oldukça zor ve zahmetli olan tavşan için uzunca bir dönem av sezonunun açılmasını beklerler. Bu sezonda da şansı olanlar vurur, temizler ve lalangısını yer.

Malzemeler

3 Bardak Un

25 gr Maya

Bir Tutam Şeker

Bir Tutam Tuz

Bir Tutam Karabiber

Ilık Su

1/4 Tavşan

Yapılışı

Her şeyden önce avlanmış tavşanı yardım alarak iyice temizliyorum. Tavşanın etli yerlerinden parçalar keserek küçük bir tencereye koyuyorum. Etlerin üzerini örtecek kadar su ekleyip, etler iyice pişip dağılana kadar kaynatıyorum. Daha sonra etlerin soğuması için bir tabağa çıkarıyorum. Soğuyan etleri tiftikliyorum. Çukur bir kabın içine un, kuru maya, çörek otu, kimyon, karabiber ve iki bardak kaynamış tavşanın suyundan koyup cıvık bir hamur elde edene kadar karıştırıyorum. Hamurun üzerini bir bezle örterek mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık bir saat sonra mayalanan hamura tiftiklenmiş tavşan etlerini ekliyorum. Orta büyüklükte bir tavaya bir bardak sıvı yağ koyup ve ısıtıyorum. Hamurdan, bir yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alarak kızgın yağa koyuyorum. Bir şişle lokma gibi kızaran ve şişen lalangıları çevirerek, altının ve üstünün pembeleşmesini sağlıyorum. Pişen lalangıları, altına kağıt havlu yerleştirilmiş çukur bir tabağa koyup, biraz soğuduktan sonra üzerine arı balı dökerek servis yapıyorum.

Şammali

Adını şark ve doğu anlamına gelen aynı zamanda da Suriye’nin başkenti olan Şam’dan almakta olan, Şammali tatlısı; hafif ve ferahlatıcı olmasıyla beraber evde de kolaylıkla yapabileceğiniz bu tatlımızın ana malzemeleri yoğurt ve irmikten oluşan şerbetli bir tatlımızdır. Tarih boyu nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, her kültürün kendine ait bıraktığı izlerin harmanlanmış mutfak kültürüne sahip olduğumuz için ne denli şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı bir kez daha hatırlatarak tatlımızın tarifine geçiyoruz.

Malzemeler;

2.5 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Damla sakızı (mezdeki)

Badem

Şerbeti için

2 su bardagı şeker

2 su bardagı su

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı

Öncelikle şerbet için 2 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri kaynatıyorum. Fokurdamaya başladıktan sonra içerisine 3-4 damla limon suyu ekleyip 5-10 dakika daha kaynatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bademlerimi sıcak suda biraz bekletip kabuklarini soyuyorum ve iki parçaya ayırıyorum. Daha sonrasında yoğurdumu, sütümü ve yağımı bir karıştırma kabının içine döküp karıştırıyorum. Ardından unu, irmiği, şekeri, kabartma tozunu, vanilyayı ve damla sakızını ekleyip iyice karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum harcı yağladığım fırın tepsimin içine döküyorum ve üzerine bademlerimi sırayla diziyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Piştikten sonra fırından çıkartıp tatlımı dikdörtgen şeklinde kesiyorum ve üzerine soğumaya bıraktığım şerbetimi ekliyorum. Tatlımı tamamen soğuduktan sonra servis ediyorum.