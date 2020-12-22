"BU HAFTA 13. MAAŞ ÖDEMESİ YOK"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, normal maaşlarda sıkıntı olmadığını kaydetti, 13. maaşlar konusunda kaynak sıkıntısı olduğunu ve bu hafta ödeme yapılmasının mümkün görülmediğini ifade etti.

Oğuz, 13. maaş ödemelerinin bu hafta yapılması planlanan Türkiye ziyareti sonrası netleşeceğini belirtti.