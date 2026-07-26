“Bu görevi sadece bir temsiliyet değil, bilgi birikimimi kullanabileceğim bir alan olarak görüyorum”

Nilden Bektaş Erhürman, yalnızca “First Lady” değil… Çevre mühendisi ve sivil toplum gönüllüsü… Aynı zamanda 5 yaşındaki Toprak’ın annesi...

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanı eşi olarak üstlendiği temsiliyet görevinin yanı sıra pek çok projeye öncülük yapıyor. Ayrıca küçük bir çocuğun annesi olma sorumluluğunu aksatmadan yerine getirmeye çalışıyor.

Nilden Bektaş Erhürman, tüm yoğunluğuna rağmen yapmaya devam ettiği mesleğini, kendisinin yakından ilgilendiği oğlunu ve 13 yıldır birlikte olduğu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la olan ilişkisini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.

Polis bir baba ile anestezi teknisyeni bir annenin çocuğu

Polis bir baba ile anestezi teknisyeni bir annenin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında Lefkoşa’da doğan Nilden Bektaş Erhürman, Ortaköy’de bir apartmanda büyüdü. Bugünün “apartman çocuğu” tanımından farklı olarak sokakta arkadaşlarıyla oyunlar oynayan Erhürman, günümüzde çocukların çoğunlukla zamanlarını ekran karşısında geçirdiklerini ve hemen hemen hiç canlarının sıkılmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bir hobi defterim vardı. Orada ‘Canın sıkıldığında yapılacaklar listesi’ hazırladım. Listede yapboz yapmak, kitap okumak, resim yapmak gibi faaliyetler vardı. Bizler canları sıkılan çocuklardık. Günümüzde ise telefon, tablet ve televizyon gibi dijital araçlar çocukların boş zamanlarını sürekli doldurduğu için can sıkıntısı yaşamalarına fırsat vermiyor. Bunun sonucunda da kendi kendilerine yeni uğraşlar bulma ve yaratıcı düşünme becerileri yeterince gelişemeyebiliyor. Aslında can sıkıntısı, çocukların yaratıcılığını geliştiren önemli bir fırsattır.”

“Mühendislik hep gönlümdeki meslekti”

Öğrencilik yaşamı boyunca hep sayısal ağırlıklı okuduğunu aktaran Erhürman, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin ilk mezunlarından. Mühendisliğin hep gönlündeki meslek olduğunu dile getiren Erhürman, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği alanında eğitim aldı. Erhürman, o dönemi şöyle anlattı:

“Çok güzel bir öğrencilik dönemi geçirdim. Benim için hedef sadece akademik bir başarı değildi, sosyal ortam ve arkadaşlıklar da çok kıymetliydi. Bu anlamda çok şanslı bir üniversite hayatı geçirdiğimi düşünüyorum.”

Üniversite yıllarında oldukça aktif olan Erhürman, eğitim yaşamı süresince derslerinin yanı sıra birçok kültürel aktivitenin de parçası oldu. Erhürman, “Öğrencilik hayatımı hatırladığımda o günleri sadece ders olarak hatırlamıyorum. Büyük bir sosyal ortam olarak da hatırlıyorum.” dedi.

İlk işi gönüllü olarak KTMMOB’da çalışmak

Nilden Bektaş Erhürman, adaya döndükten sonra Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB) gönüllü olarak çalışmaya başladı. O dönemde çevre mühendislerinin sayısının az olduğunu ve Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) bulunmadığına dikkat çeken Erhürman, çevre mühendislerinin mesleki haklarını savunmak, çevre bilincini artırmak ve kamu yararı amacıyla arkadaşlarıyla birlikte 2004 yılında Çevre Mühendisleri Odası'nın kuruluşunda yer aldı. Oda yönetiminde çeşitli görevler üstlendikten sonra dört dönem de başkanlık yapan Erhürman, çevre örgütlerinde de aktif olarak yer aldı. Erhürman, 2009 yılında ise çevre danışmanlığı alanında kendi ofisini açtı ve çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasında komite başkanlığı görevini yürüttü.

“Bu görev sadece bir temsiliyet değil, bilgi birikimimi kullanabileceğim bir alan”

Nilden Bektaş Erhürman, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte üstlendiği Cumhurbaşkanı eşi rolünün de önemli sorumluluklar taşıdığını düşündüğünü belirtti. Bu görevi yalnızca protokol gerektiren temsili bir rol olarak görmediğini ifade eden Erhürman, sahip olduğu bilgi birikimi, mesleki deneyimi ve uzmanlık alanını toplum yararına değerlendirebileceği bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü söyledi. “Bu görevi sadece bir temsiliyet değil, bilgi birikimimi ve kendi uzmanlık alanımı kullanabileceğim bir alan olarak da görüyorum” diyen Erhürman, üstlendiği rolü toplumsal fayda üretme fırsatı olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışmalarını şimdilik çevre, kadın, çocuklar, gençler gibi konularda yoğunlaştırdığını ifade etti.

“Çevre ve İklim Masası” kuruldu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde birçok çalışma masası kurulduğunu ifade eden Erhürman, bunlardan birinin de Çevre ve İklim Masası olduğunu söyleyerek, şöyle belirtti:

“Çok kıymetli uzmanlarla çalışıyoruz. Çalışma alanımız bu masa ile sınırlı değil, çevre uçsuz bucaksız bir alan, bu masaya eklemlenen başka çalışma grupları da oluşturacağız, nitekim hemen ardından da ‘Su Yönetimi Çalışma Grubu’ oluşturduk.”

“Yeniden Yeşil Kıbrıs Projesi”

Nilden Bektaş Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs” projesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve belediyelerin iş birliğiyle ülke genelinde geniş çaplı bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirildiğini dile getirdi. Projeye, Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteği verdiğini aktaran Erhürman, proje kapsamında 18 belediyenin desteğiyle 27 farklı dikim alanına eşzamanlı 14 bin 300 adet fidan dikimi yapıldığını belirtti.

Nilden Bektaş Erhürman proje hakkında şöyle konuştu:

“Proje ile güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum, projeye başlarken tek bir kırmızıçizgimiz vardı, o da tüm fidanların ağaca dönüşebilmesiydi, yani sulanıp bakımlarının yapılabilmesi. Belediyelerin bu güzel işbirliğini görünce motivasyonumuz arttı ve çalışmalarımıza hız verebildik. 1 Nisan günü sivil toplum örgütleri, okullar, odalar, özel sektör ve kamu çalışanları, vakıflar, dernekler ve kıymeti halkımızla birlikte yani müthiş bir katılımla sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede tüm fidanlar toprakla buluştu”

“50’ye yakın sivil toplum örgütü ile buluşma”

Çalışmalar kapsamında 50’ye yakın sivil toplum örgütüyle de bir araya geldiklerini vurgulayan Erhürman, örgüt temsilcileriyle beklenti ve sıkıntıları konusunda görüştüklerini, aktararak, “Bu çerçevede çok sayıda öneri aldık ve çalışmaya başladık.” şeklinde konuştu.

“Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi”

Erhürman, çalışma yaptıkları bir diğer konunun ise kurumlar arası işbirliğine katkı yapabilmek, köprü vazifesi görebilmek olduğunu söyleyerek, şöyle belirtti:

“Çok çetrefilli çevre konusu var, bunları biliyoruz. Yıllardır üzerinde çalıştığımız çoğu noktada çözümünün olabileceği konular var, tarafları bir araya getirerek ortak bir zeminde çalışma ortamı yaratma hedefindeyiz. Cumhurbaşkanlığı büyük saygı duyulan bir makam, bizler de bu makamın saygınlığını koruyarak çözebileceğimiz bazı konularda çalışmalar yürütüyoruz. Elbette, sadece çevre konusunda değil başka önemli konularda da benzer çalışmalar yürütme hedefindeyiz.”

Kadınlar konusunda girişimler

Çalışma alanlarının yalnızca çevre konularıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, ülkedeki kadın örgütleriyle de sürekli temas halinde olduklarını ve yürüttükleri çalışmalara destek vermek amacıyla çeşitli iş birlikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer almasına yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirten Erhürman, sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmenin toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Kadın Kooperatifleri ağı

Kadın kooperatiflerinin toplumdaki önemine dair konuşan Erhürman, ülkede faaliyet gösteren beş kadın kooperatifinin her birinin çok değerli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu kooperatiflerin kadınların hem ekonomik hayatta hem de sosyal yaşama katılımını güçlendirdiğini ifade eden Erhürman, kadın emeğinin görünür kılınması ve kadınların üretim süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Kooperatif temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda birçok sorunla karşılaştıklarını dile getiren Erhürman, en önemli sorunlardan birinin devlet desteğinin yetersizliği olduğunu vurguladı. Buna rağmen kadınların dayanışma kültürüyle pek çok engeli kendi emekleri ve iş birliği sayesinde aşmayı başardıklarını belirten Erhürman, “Bu çok kıymetli ve bize de düşen onlarla bağımızı güçlendirmek. Dönem dönem toplantılarımız bu yönde devam edecek.” sözleriyle kadın kooperatifleriyle kurdukları iletişimi ve iş birliğini sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

Çocuklar konusunda çalışmalar

Erhürman, ayrıca, 8 Mart kapsamında “Çünkü hayallerin cinsiyeti olmaz ” temalı bir belgesel hazırladıklarını da belirterek, tüm dünyada kız çocukları ve erkek çocukları için “uygun görülen” meslek grupları ayrımı olduğunu ancak “erkeklerin alanı” olarak görülen alanlarda çalışan çok başarılı kadınları bularak, onlarla birlikte bir belgesel hazırladıklarını, bu sayede kız çocuklarına örnek olmak istediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı çok sesli çocuk korosu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Erkan Dağlı ve Emine Ferit yönetiminde “Cumhurbaşkanlığı çok sesli çocuk korosu” kurulduğu bilgisini de paylaşan Nilden Bektaş Erhürman, “Koromuz çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk konserlerini de verdiler, hepsiyle gurur duyduk.” dedi.

-Ziyaretler

Nilden Bektaş Erhürman, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek amacıyla çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini ve ayni şekilde bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Örgütleri, meslek odalarını, okulları, özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını, huzurevlerini zamanımızın elverdiği ölçüde yerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve önerileri dinliyoruz.” İfadesini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bazen temas ettiğimiz insanlardan kıymetli öneriler, bazen de talepler alıyoruz. Örneğin ziyaret ettiğimiz özel gereksinimli çocukların olduğu bir okulumuzda bahçede satranç zemin yapılması istenmişti. Biz de yardım yapabilecek bir örgütümüzle temasa geçip, bu satranç takımını okulumuza kazandırmalarına tanıklık etmiştik. Ayni şekilde bunun gibi çok kıymetli yardımların yapılabilmesi için köprü görevi görmeye devam ediyoruz.”

“Çalışma hayatına devam ediyor”

Nilden Bektaş Erhürman, kadınların çalışma hayatında aktif olarak yer almasının ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının toplumsal eşitlik açısından büyük önem taşıdığına inandığını belirtti. Kadınların hangi meslek ya da görevde olursa olsun üretmeye, iş yaşantısına ve hatta karar alma süreçlerine katılmaya ve kendi ayakları üzerinde durmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Erhürman, bu anlayışı kendi yaşamında da benimsediğini ifade etti.

Eskisi kadar yoğun olmasa da mesleğini sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erhürman, halkın eşi Tufan Erhürman'a büyük bir sorumluluk verdiğini dolayısıyla kendisinin de önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve bu nedenle çalışma temposunun değiştiğini ifade etti. Tüm bu gelişmelere rağmen mesleğinden kopmayı hiçbir zaman düşünmediğini dile getiren Erhürman, “Elbette ki kendi işimi eskisi kadar yoğun bir şekilde yürütemiyorum ama iş hayatından kopmuş değilim, kendi işimi, mesleğimi bu süre boyunca devam ettirmek niyetindeyim.” sözleriyle hem toplumsal sorumluluklarını hem de mesleki kimliğini birlikte sürdürme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

“Kadınsanız çok başlı olmak zorundasınız.” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki çalışmaların yanında kendisine ait bir işi, düzenlemesini yapmak zorunda olduğu bir evi ve küçük bir çocuğu bulunduğunu hatırlattı.

Nilden Bektaş Erhürman, eşi Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı öncesinde de Başbakanlık ve Parti Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu işaret ederek, “Tufan'la bizim hayatımız her zaman çok yoğundu.” dedi.

“Biz o yoğunluk içerisinde her zaman birbirinden destek almayı bilen bir çift olduk”

“Biz Tufan'la 2013 yılında tanıştık. Bu sene 13. yılımız” diyen Nilden Bektaş Erhürman, birlikteliklerinin hikâyesinin, kendisinin Tufan Erhürman’ı henüz milletvekili adayı iken bir televizyon programında izlemesi ve oradaki konuşmasından etkilenmesi ile başladığını anlattı. Erhürman, takip eden günlerde İskele Bölgesi’nde meydana gelen petrol kazası sonrasında deniz kirliliğini değerlendirmek üzere düzenlenen bir toplantıda bir araya geldiklerini ve dostluklarının bu şekilde başladığını aktardı.

Erhürman, zamanla bu güzel arkadaşlığın güzel bir aşka evrildiğini anlatarak, “Her şeyden önce çok iyi iki arkadaşız, sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz, hayatımız her zaman yoğundu ama biz o yoğunluk içinde her zaman birbirine tutunmayı, birbirinden destek almayı bilen bir çift olduk.” dedi.

Birlikte vakit geçirmeyi sevdiklerini belirten Nilden Bektaş Erhürman, şöyle devam etti:

“Yaz ayları deniz kenarında vakit geçirmeyi severiz, kış aylarında ise genellikle Lefkoşa surlar içinde olmayı, kitabevlerini dolaşmayı ve oralarda vakit geçirmeyi tercih ederiz. Tüm bu yoğunluğa rağmen birlikte bir şeyler yapabilmek bizim için kıymetlidir. Örneğin Cumartesi “anne baba” günüdür. Pazar ise “anne baba Toprak” günüdür. Elbette bazen bu günlere denk gelen ve katılmak durumunda kaldığımız etkinlikler olabiliyor, ama ikimiz de insanlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığımız için bu da günümüze ayrı bir güzellik katıyor.”

‘Başkan değil o, Toprak'ın babasıdır’

Oğulları Toprak'ın normal ve sağlıklı bir çocukluk geçirmesini istediklerini belirten Erhürman, onu mümkün olduğunca yoğun çalışma temposundan ve yetişkinlerin dünyasından uzak tutmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

“Toprak henüz 5 yaşında ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatında ne olması gerekiyorsa ona o ortamı sağlamaya çalışıyoruz.” diyen Erhürman, çocukların oyun oynayarak, keşfederek ve yaşıtlarıyla vakit geçirerek büyümelerinin önemine dikkat çekti. Nilden Bektaş Erhürman, Toprak’la ilişkilerini şöyle anlattı:

“Tufan, çocukları çok seven bir insan, hatta bence en kırılgan noktası çocuklar…Çok iyi bir baba olması da benim için sürpriz değil…Toprak’ın her şeyi sorgulamaya başladığı bir dönem içerisindeyiz, yine bir gün Toprak’ın bitmek bilmez sorularının içerisinde ona cevap olarak ‘Biz sadece Toprak’ın anne ve babasıyız’ demişti, bir gün sabah Toprak’ı okula bırakırken birileri Tufan’a ‘Günaydın Başkan’ demiş. Toprak da koşa koşa gidip, ‘Başkan değil o, Toprak'ın babasıdır’ demiş. Sanıyorum tam olarak duymak istediğimiz bir cevaptı.”

Nilden Bektaş Erhürman, henüz oğullarına telefon ya da tablet vermediklerini ve günlük bir saat çizgi film izleyebildiğini söyleyerek, şöyle aktardı:

“Bu aslında almış olduğumuz bir karar değildi, Toprak’ın büyüme evresinde onun bazı aktivitelerle çok fazla ilgilendiğini fark ettik, eline telefon tablet verip neden bu ilgisini kaydıralım diye düşündük, açıkçası ihtiyaç da hissetmedik. Toprak, resim yapmayı, kitaplara bakmayı, oyuncaklarıyla oynamayı çok seven bir çocuk. Birlikte olduğumuzda müzik dinleyip şarkılar söylemeye - ki genelde tercihimiz 70’ler Türkçe pop oluyor-, yürüyüşlere çıkıp keşifler yapmaya, saklambaç, koşmaca ya da çoğu zaman kendi oluşturduğumuz oyunlar oynamaya bayılıyoruz.”

Cumhurbaşkanı eşi, çevre mühendisi ve Toprak’ın annesi görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir denge içinde sürdürmeye çalışacağını söyleyen Nilden Bektaş Erhürman, önümüzdeki dönemde çevre, kadın, Kıbrıs kültürü ve çocuk odaklı projelere öncelik vermek istediğini belirtti.

-Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz

-Fotoğraf: Timuçin Yıldırım