“Bu gecikme değil, yasayı uygulamama tercihidir”

Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı, Sigorta Yasası’nda yer alan “Kapalı Tahsilat” düzenlemesine ilişkin tüzüğün halen çıkarılmamasına sert tepki gösterdi.

Dağlı, söz konusu tüzüğün 25 Ocak 2026’ya kadar yürürlüğe girmesinin yasa gereği zorunlu olduğunu hatırlatarak, Maliye Bakanlığı’nın tutumunu “yasaya aykırı” olarak nitelendirdi.

Dağlı, tüzüğün tamamlandığını, sektör paydaşlarının mutabakatıyla hazırlandığını, savcılık görüşünün alındığını ve yürürlüğe girmesine hukuken engel bulunmadığını belirterek, “Bakanlık yasaya aykırı davranmaktadır” dedi.

“Sigortacılık sektörü siyasetten arındırılmalıdır”

Daha önce kamuoyunun gündemine taşıdığı “Sigortacılık sektörü siyasetten arındırılmalıdır” başlığını hatırlatan Dağlı, bu ifadenin gerek Meclis’teki konuşmalarda gerekse Birlik tarafından yazılı açıklamalarda yer bulduğunu kaydetti.

“Sürenin dolmasına 6 gün var”

Dağlı, 24 Haziran 2025’te Meclis’ten oybirliğiyle geçen Sigorta Yasası’nda (Geçici Madde 4) yer alan hükmün açık olduğunu vurgulayarak, tüzüğün 7 ay içinde çıkarılmasının yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Dağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

• “Sürenin dolmasına 6 gün vardır.”

• “Bu tablo ‘bürokratik gecikme’ olarak nitelendirilemez.”

• “Bu konu tamamıyla ‘yasayı uygulamama tercihidir’.”

“Siyasi sorumluluk doğar”

Yasanın mevcut olmasına rağmen uygulanmamasının siyasi sorumluluk doğurduğunu belirten Dağlı, “Sigorta sektörü, yasa maddelerinden herhangi birini uygulamama tercihi yapamazken; hükümetin de bir yasanın maddelerini uygulamama hakkı olamaz” dedi.

Milletvekillerine çağrı

Ersan Dağlı, başta CTP Meclis Grubu olmak üzere UBP, DP, YDP milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerini göreve çağırarak, tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesi için acilen katkı konulmasını istedi.